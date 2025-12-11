David Letterman, Netflix estrena sexta temporada del programa de entrevistas

Netflix estrenará nuevo ciclo de Mi Próximo Invitado No Necesita Presentación con figura descollante de David Letterman el 16 de diciembre, con un atractivo elenco de invitados de los que sobresalen los actores Adam Sandler y Michael B. Jordan.

Durante tres décadas, hasta 2015, David Letterman fue el tipo que durante la semana y por las noches desde Nueva York, provocaba a millones de estadounidenses con una ironía cáustica y un malhumor muy afable, a la perfección de los mejores actores.

Solo en raras ocasiones, como después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Letterman se puso realmente serio.

David Letterman, el presentador de programas nocturnos de entrevistas, nunca fue político. Incluso si uno pudiera suponer que, en caso de necesidad, podría haberse inclinado hacia el Partido Demócrata. Ahora está sentado allí, el hombre que casi porta 80 años con barba espesa, que abandonó su espectáculo clásico y se retiró en gran medida de la vida pública.

Netflix lo sacó de su letargo luego del ruidoso despido de la TV de Estados Unidos, con una serie de ciclos que ya desde el título es divertidamente difícil de manejar: "Mi próximo invitado no necesita presentación".

Esta semana el mito mediático estuvo como invitado al late show de Jimmy Kimmel, uno de actuales conductores mejor conocido por la resistencia que provoca ante la administración de Donald Trump.

Kimmel le preguntó a Letterman el martes casi de medianoche si alguna vez extrañaba los programas nocturnos de televisión. "Antes la gente me conocía y ahora tengo que llevar una etiqueta con mi nombre para que algo funcione", bromeó Letterman.

Hace ya diez años que Letterman se retiró de la televisión.

"Estoy muy contento de haber salido de este lío porque gente como vos hacen un trabajo magistral defendiendo la democracia. Creo que así es como deben ser las cosas en una democracia que parece tan debilitada", remató.

En el ciclo de grandes entrevistas por Netflix el barbado hombre de la industria del entretenimiento suele definirse “en la resistencia”, al oponerse al clima dominante del gobierno liderado por Trump.

Trump

A principios de este año, Letterman apoyó al conductor estrella después de que ABC retirara temporalmente Jimmy Kimmel Live del aire tras la presión de la administración Trump.

"Vemos adónde va todo esto, ¿verdad?", respondió Letterman hace días. "Son medios manipulados. Y no sirven. Es absurdo. Es ridículo. Y no se puede ir despidiendo a alguien por miedo o por intentar adular a una administración autoritaria y criminal en el Despacho Oval. Así no funciona esto", expresó.

Su postura es clara desde la primera elección que llevó al polémico empresario de bienes raíces a la Casa Blanca.

“Todavía me resulta inexplicable cómo tantos estadounidenses pudieron elegir a un Donald que, obviamente, se ha propuesto ser un sucesor racista, para destruir los logros de su odiado predecesor. Devastó su primer año con energía negativa y destructiva y, salvo una reforma fiscal aún controvertida, no ha logrado ningún cambio positivo. Se deleita en la admiración de sus seguidores y olvida que no debería ser él el centro de atención, sino el bienestar de quienes representa. Un ególatra y narcisista, por definición, no puede lograrlo”.

Claro y elocuente y consecuente.

adam sandler david letterman

Netflix

Su concepto es relativamente simple: Letterman entrevista a una persona famosa en cada episodio, frente a un público que no sabe de antemano quién será el invitado; las cámaras están grabando, e incluso podría haber un breve videoclip.

Las entrevistas de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction regresan el 16 de diciembre por Netflix, en nuevo ciclo, la sexta temporada.

El 1 de diciembre se estrenó un episodio especial con Adam Sandler como invitado especial. Para su entrevista, Letterman se reunió con Sandler tras bambalinas en su gira de comedia para hablar sobre monólogos, cine, música y más.

La sexta temporada incorpora a Michael B. Jordan, al youtuber más famoso del mundo Mr Beast y Jason Bateman a su elenco de invitados.

El legendario presentador de programas de entrevistas David Letterman tuvo una increíble carrera de 33 años en la televisión nocturna y es uno de los presentadores de programas de entrevistas más respetados de todos los tiempos.

Desde su etapa en Netflix, Letterman ha entrevistado a una gran variedad de celebridades, como el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Ryan Reynolds, Kevin Durant, Caitlin Clark, Dave Chappelle, Malala Yousafzai, Kanye West, Lewis Hamilton y muchos más.

Cuando el formato parecía agotado y vapuleado por su práctica cada vez más repetitiva y sin gracia, David Letterman lo hizo de nuevo. Reinventó el género con Netflix y por fortuna el modo de entrevistar está más vivo que nunca.