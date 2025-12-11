"No negociable": la película que expone la corrupción en México

Esta película de Netflix al inicio pareciera que su trama es sobre problemas matrimoniales, pero no, muestra la corrupción de los políticos mexicanos.

El humor a veces es la mejor arma. La película"No negociable" de Netflix atrajo a espectadores en más de 73 países. Dirigida por Juan Taratuto y con actuaciones estelares de Mauricio Ochmann y Leonardo Ortizgris, la cinta se disfraza de comedia romántica para desplegar una crítica social intensa.

Una película que expone la corrupción La trama se centra en Alan Bender, un negociador de rehenes de alto nivel. Alan, interpretado por Mauricio Ochmann, enfrenta una situación límite. Su misión es rescatar al Presidente del país, quien ha sido secuestrado. Este desafío pronto se vuelve personal y extrañamente doméstico.

película La negociación toma un giro inesperado por el pedido del secuestrador. Él exige que Alan extienda sus habilidades para mediar en su propio matrimonio. Lo que inicia con diálogos sobre relaciones, pronto escala a gran acción. El film transiciona de una comedia matrimonial a un thriller de crítica social.