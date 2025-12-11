Netflix: una producción latinoamericana sorprende y se mete en el top 10 global

Netflix sorprendió otra vez con el regreso de una de sus series más vistas: la segunda temporada de Accidente, un gran drama mexicano.

En el último mes del año, Netflix sigue actualizando su catálogo y esta vez lo hace con nuevas temporadas de series que se convirtieron en las favoritas de muchos. En este caso, hablamos de Accidente, una producción mexicana que logró ubicarse nuevamente en el top diez global.

El ranking elaborado por FlixPatrol ubica el regreso de este drama en el puesto número siete. Estrenada originalmente en 2024, Accidente relata las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que termina en tragedia y que, a partir de ese momento, fractura a toda una comunidad. La historia gira en torno al impacto emocional, los secretos y la tensión entre familias que creían estar unidas.

Mira el trailer de la primera temporada Embed - Accidente Netflix Trailer De qué trata la segunda temporada de esta serie La segunda temporada profundiza el costado más dramático y expone nuevas grietas en los vínculos. Además, suma personajes, conflictos y revela partes ocultas del accidente que todavía generan debate entre los fanáticos.

Con un elenco encabezado por Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Alberto Guerra, Macarena García y Eréndira Ibarra, la serie volvió a encender el interés del público de Netflix. Pese a que en IMDb tiene un puntaje de 4.9, eso no afectó su rendimiento dentro de la plataforma, donde se instaló entre los contenidos más elegidos.