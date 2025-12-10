Adiós hormigas: dos trucos caseros efectivos para cuidar las plantas del jardín

Estos métodos son prácticos y fáciles de aplicar en el jardín para evitar que las hormigas afecten el crecimiento de las plantas.

Estos dos ingredientes para alejar hormigas se encuentran en la cocina de casa.

Las hormigas en el jardín pueden representar un problema cuando comienzan a comerse las plantas. En el verano aparecen con más frecuencia y controlar esta plaga se vuelve fundamental. Para esto, existen varios trucos caseros que podemos poner en marcha sin necesidad de aplicar pesticidas.

Para saber si estamos ante una plaga debemos revisar macetas y canteros, las hormigas suelen instalarse en la tierra húmeda y bien aireada. Además de atacar las plantas, estos pequeños insectos también protegen pulgones y cochinillas, lo que genera más conflicto aún.

Dos métodos caseros que funcionan para alejarlas del jardín El primer truco consiste en utilizar vinagre blanco como repelente natural. Este ingrediente de casa ya se ha vuelto un gran aliado para diferentes conflictos del hogar y el jardín. Para prepararlo, vamos a mezclar una parte de vinagre con una parte de agua y pulverizar alrededor de la base de las macetas o en el borde de canteros.

El vinagre ayuda a desorientar a las hormigas y evitar que regresen debido al aroma ácido que actúa como barrera. Se debe aplicar cada pocos días, especialmente después de lluvias o riesgos intensos.

Pulveriza estos remedios caseros sobre tus plantas y acaba con todos los hongos Foto: Shutterstock El vinagre blanco actúa como un repelente natural para hormigas. Foto: Shutterstock La segunda opción también es un ingrediente de la alacena, se trata de utilizar canela en polvo para repelerlas. Para esto, se debe espolvorear una fina capa alrededor del tallo o sobre la superficie de la tierra. Esto genera un entorno donde las hormigas prefieren evitar pasar.