La planta trepadora que crece sin parar y necesita poca agua

Esta planta trepadora es la elección perfecta para quienes quieren flores todo el año y además necesita poca agua.

La Dipladenia es la planta que te dará flores sin esclavizarte al riego constante, pues necesita poca agua. Esta trepadora, una favorita indiscutible para exteriores, decora tu balcón, terraza o entrada. Su resistencia y su floración casi ininterrumpida la hacen destacar.

planta 3 Una planta duradera Sus flores en tonos blanco, rosa, rojo o fucsia son un deleite visual. Además de su belleza, resiste condiciones soleadas. Funciona bien tanto en macetas amplias como escalando muros con ayuda de un soporte.

Cuanto más sol directo reciba, mayor será la cantidad de flores que regale. Ubicarla en un patio, un balcón orientado al sur o una ventana con mucha iluminación es lo idóneo. El riego es el punto donde esta planta se luce. Detesta el exceso de humedad, por eso se recomienda regarla solo cuando la capa superior del sustrato esté completamente seca al tacto. En los meses de calor, con dos o tres riegos a la semana es suficiente. Un exceso hídrico detiene su producción de flores.

planta El sustrato ideal para su desarrollo debe ser ligero y permitir que el agua corra. Una mezcla de tierra de jardín con turba y perlita en proporciones adecuadas ofrece la textura que necesita. Un buen drenaje y una maceta de tamaño generoso permiten que su sistema radicular se expanda con libertad.

Para estimular una floración más densa y continuada, el abono es un gran aliado. Administra un fertilizante líquido específico para floración cada quince días durante la temporada cálida. Retirar las flores que se han secado es una práctica simple que impulsa a la planta a crear brotes nuevos con rapidez.