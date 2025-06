Trump consultó a su equipo si la reacción de Musk se debía al consumo de drogas

El comentario habría tenido lugar en conversaciones privadas, mientras que de cara al público, el líder republicano optó por restarle importancia al conflicto. “No quiero hablar sobre su uso de drogas. No sé cuál es su situación”, respondió escuetamente cuando fue consultado por periodistas a bordo del Air Force One.

Pese a ese intento de desmarcarse, en declaraciones al mismo medio Trump expresó que “ni siquiera pensaba en Elon” y que no tiene planes de hablar con él “por un tiempo”. No obstante, no tardó en volver a referirse al magnate con ironía: “Estados Unidos puede seguir sin casi nadie... excepto yo”, lanzó en tono humorístico.