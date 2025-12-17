El duro reclamo de Donald Trump a Venezuela: "Se llevaron todo nuestro petróleo y lo queremos de vuelta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este miércoles que Venezuela despojó ilegalmente a empresas estadounidenses de sus derechos sobre el petróleo y afirmó que su gobierno busca recuperarlos. Las declaraciones las realizó ante la prensa desde la base aérea Andrews, en las afueras de Washington.

“Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron nuestro petróleo y lo queremos de vuelta ”, sostuvo el mandatario, al remarcar que compañías estadounidenses fueron expulsadas del país pese a la abundancia de crudo existente en territorio venezolano.

Los dichos de Trump se produjeron un día después de anunciar un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros sancionados por Estados Unidos, medida que refuerza la presión sobre un país altamente dependiente de la exportación de hidrocarburos. En la última semana, además, Washington incautó un buque que había partido desde Venezuela y confiscó el crudo transportado.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada en 1976, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, reservando la exploración y explotación de los yacimientos a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez profundizó ese esquema al obligar a las empresas extranjeras a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o abandonar el país.

Pese a la tensión bilateral, la empresa estadounidense Chevron continúa operando en Venezuela en asociación con Pdvsa, amparada por una licencia especial del Departamento del Tesoro que la exceptúa de las sanciones vigentes sobre el crudo venezolano.

Trump suma presión sobre Caracas

En la misma línea del discurso presidencial, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que Estados Unidos “creó la industria petrolera venezolana” y calificó su nacionalización como “el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense”.

Hasta ahora, la administración Trump justificaba su estrategia de presión sobre Caracas en la lucha contra el narcotráfico, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de encabezar el denominado Cartel de los Soles. En ese marco, fuerzas estadounidenses destruyeron desde septiembre una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que presuntamente transportaban droga.

Trump anticipó además que podría lanzar “pronto” operaciones contra el narcotráfico en territorio venezolano, mientras que Maduro convocó a la población a integrarse en milicias ciudadanas para la defensa del país.