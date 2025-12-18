Melania: la película que muestra los días previos a la asunción de Donald Trump

Melania Trump presentó el primer tráiler de Melania, una película de 104 minutos que retrata los 20 días previos a la asunción presidencial de Donald Trump . El film tendrá estreno global en cines el 30 de enero de 2026 y propone una mirada personal y detrás de escena de ese período.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dio a conocer el primer adelanto de Melania, una película que llegará a las salas de cine de todo el mundo el 30 de enero de 2026. El material fue difundido en exclusiva por Fox News y se centra en los 20 días anteriores a la asunción presidencial de Donald Trump.

Según la información oficial, el estreno será global y tendrá como formato principal la exhibición en salas de América del Norte y del Sur, Asia, Europa, Israel y Emiratos Árabes Unidos. En paralelo, Amazon prepara una serie documental vinculada al proyecto, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos meses.

Melania Trump definió el film como una “historia en movimiento durante los 20 días de mi vida previos a la Inauguración Presidencial”. En declaraciones a Fox News, sostuvo que se trata de un momento “raro y definitorio” y remarcó que, por primera vez, el público podrá observar ese período desde una perspectiva privada y directa.

El proyecto propone un acceso íntimo a los días de transición al poder, con escenas que combinan actos oficiales, momentos familiares y situaciones cotidianas en espacios emblemáticos del poder político estadounidense.

El tráiler y las primeras escenas de la película

El avance comienza con Melania Trump ingresando a la rotonda del Capitolio antes de la segunda asunción de su esposo. Mira a cámara y pronuncia la frase: “Aquí vamos de nuevo”. A partir de ese momento, el tráiler despliega una sucesión de imágenes que incluyen el acto inaugural, escenas en Mar-a-Lago y tomas detrás de escena junto a su hijo Barron y su padre.

Trailer de la película de Melania Trump

También aparecen vuelos en el Air Force One, símbolos del poder presidencial y el clásico rugido del león de Metro Goldwyn Mayer (MGM), estudio coproductor del proyecto. La construcción visual apunta a reforzar una estética cinematográfica más cercana a una película que a un documental tradicional.

Diálogos y momentos clave del relato

Entre las escenas destacadas, el tráiler incluye un pasaje en el que Donald Trump ensaya un discurso y afirma: “Mi legado más importante será el de pacificador”. Melania interviene y completa la idea al decir: “Pacificador y unificador”.

Otras secuencias muestran a la primera dama descendiendo de un vehículo oficial, recorriendo la residencia del Ala Este con su vestido del baile inaugural y revisando materiales junto a su equipo de trabajo. En uno de los momentos de mayor tensión, Melania consulta a un agente de seguridad si la situación es segura, antes de que la imagen dé paso a sirenas y a la caravana presidencial avanzando por una ciudad.

El tráiler refuerza el eje temporal con la frase: “20 días para convertirse en primera dama de los Estados Unidos”, y cierra con una llamada telefónica entre la pareja. “¿La viste?”, pregunta el presidente. “No. La veré en las noticias”, responde ella.

Producción y rol de Melania Trump

Fox News Digital informó que Melania Trump estuvo involucrada “en todos los aspectos” del proyecto, desde la visión creativa hasta la producción, la posproducción y la estrategia de lanzamiento. Según una fuente citada por el medio, la primera dama trabajó de manera directa durante todo el proceso.

La idea del film surgió en noviembre de 2024, luego de la victoria electoral de Donald Trump. Las negociaciones comenzaron el 18 de ese mes y estuvieron encabezadas por Marc Beckman, agente y asesor senior exclusivo de Melania Trump, quien mantuvo conversaciones directas con Amazon y su CEO, Andy Jassy.