El polémico video de Navidad de la Casa Blanca dedicado a los inmigrantes ilegales

La Casa Blanca publicó un video a través de sus redes sociales utilizando una adaptación de la clásica canción navideña "Jingle Bells" con un comunicado para los inmigrantes ilegales. El material audiovisual contenía imágenes de arrestos de migrantes además de fragmentos de discursos de Donald Trump .

La administración Trump difundió el video a modo de advertencia para las personas indocumentadas con antecedentes criminales.

"Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way! ¡Oh, qué divertido es viajar en un vuelo gratis fuera de nuestro país !", afirmaba la leyenda que acompañaba al material.

El video difundido por la Casa Blanca reavivó el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos. El material audiovisual, dirigido a “inmigrantes ilegales delincuentes”, combina imágenes de redadas y detenciones con fragmentos de declaraciones del presidente Donald Trump, y generó fuertes reacciones en redes sociales.

En las escenas se observa a personas esposadas de manos y pies, escoltadas por agentes federales hacia un avión que las trasladaría fuera del país. “De regreso a los lugares de donde vinieron” y “un vuelo gratis fuera de EE.UU. a cualquier país extranjero, siempre que no sea aquí”, se escucha decir a Trump en distintos pasajes del video.

image

Desde el Gobierno defendieron la iniciativa y explicaron que el objetivo fue enviar un mensaje directo a inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos. Según indicaron, el video busca reforzar la comunicación sobre las consecuencias de permanecer en el país sin estatus legal y las alternativas disponibles para abandonar el territorio estadounidense.

Qué es ICE: el controvertido organismo para la detención de migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una agencia federal que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se encarga de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras dentro del país. En las imágenes del reciente video de la Casa Blanca, se observan distintos operativos de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en los que detienen a distintas personas.

ICE Estados Unidos

Durante 2025, estas acciones se intensificaron bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con foco en individuos con antecedentes penales o con órdenes de salida incumplidas.

De acuerdo con datos oficiales, desde el 20 de enero de 2025 se registraron más de 605 mil deportaciones. A esto se suma la salida voluntaria de alrededor de 1,9 millones de inmigrantes indocumentados, cifras que la administración utiliza para respaldar su estrategia migratoria y justificar el refuerzo de los controles.