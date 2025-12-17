Nicolás Maduro desafia a Donald Trump: empezó a escoltar sus buques petroleros a pesar del bloqueo

Nicolás Maduro volvió a confrontar de forma directa con Estados Unidos y aseguró que “todo el mal” que Washington intenta hacerle a Venezuela se transforma en “bendiciones de vida, lucha e independencia”. El mensaje fue pronunciado en un contexto de creciente tensión diplomática, económica y militar, con nuevas denuncias del gobierno venezolano contra el gobierno de Donald Trump .

Según el mandatario, las presiones externas no debilitan al país sino que refuerzan su camino hacia la soberanía y un “futuro garantizado”. En su discurso, Maduro insistió en que las sanciones y acciones estadounidenses buscan quebrar la estabilidad venezolana, pero terminan consolidando la resistencia política y social del chavismo.

En paralelo a las declaraciones presidenciales, el Gobierno venezolano solicitó formalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una reunión para discutir lo que define como la “agresión continua” de Estados Unidos. Caracas sostiene que las medidas adoptadas por Washington violan el derecho internacional y representan una amenaza directa a la paz regional.

Desde la diplomacia venezolana aseguran que el objetivo es dejar constancia internacional del impacto humanitario y económico de las sanciones, además de denunciar lo que consideran una escalada de hostigamiento político y estratégico contra el país sudamericano.

Uno de los puntos más sensibles de la coyuntura es la orden atribuida a Estados Unidos de bloquear todos los petroleros vinculados a Venezuela. Esta medida, de confirmarse en su totalidad, profundizaría las restricciones sobre la principal fuente de ingresos del país y reavivaría el conflicto energético entre ambos gobiernos.

En ese contexto, la Armada Bolivariana de Venezuela comenzó a escoltar buques que transportan derivados del petróleo que salen del país, luego de la incautación de un petrolero sancionado en el Caribe Sur por parte de Estados Unidos y ante las advertencias de un posible “bloqueo” formuladas por el presidente Donald J. Trump.

Según reveló el New York Times, citando a tres personas familiarizadas con la situación, varios barcos cargados con urea, coque de petróleo y otros productos energéticos partieron del Puerto de José con destino a Asia entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, bajo custodia directa de buques de guerra de la Armada venezolana.

A esto se suma la presencia de aviones de combate estadounidenses volando en las cercanías del espacio aéreo venezolano, un hecho que fue denunciado por Caracas como una provocación militar. Para el gobierno de Maduro, estos movimientos forman parte de una estrategia de presión integral que combina sanciones económicas, aislamiento diplomático y demostraciones de fuerza.

G8Z8PSPXQAAPQ1i Aviones F-18 de Estados Unidos volando cerca del territorio venezolano agigantan las tensiones en la región.

El discurso de la resistencia como eje político

Frente a este escenario, Maduro refuerza un relato basado en la resistencia y la autodeterminación, presentando cada sanción o amenaza como un factor que impulsa la unidad interna y la independencia nacional. En su visión, el conflicto con Estados Unidos ya no es solo político o económico, sino histórico y estructural.

El endurecimiento del tono y las acciones en ambos frentes anticipan un escenario de mayor confrontación internacional, mientras Venezuela busca apoyo en organismos multilaterales y reafirma su discurso de soberanía frente a lo que considera una ofensiva del “imperio estadounidense”.