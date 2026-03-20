Importante actualización para el algoritmo de inteligencia artificial de X

El poderoso magnate Elon Musk salió a anunciar una actualización relevante para el algoritmo de inteligencia artificial de X, antes "Twitter".

El magnate y propietario de X (antes Twitter), Elon Musk, ha anunciado una "importante actualización" para el algoritmo de inteligencia artificial (IA) de la red social, que llegará a partir de la próxima semana. Musk es también propietario de Tesla y SpaceX.

En un mensaje publicado en la propia plataforma, Musk ha comunicado la actualización y ha adelantado que se este nuevo algoritmo se publicará en de código abierto, como ya sucedió el pasado mes de enero tras las polémicas de X relacionadas con la generación de imágenes explícitas con inteligencia artificial a petición de los usuarios, entre ellas desnudos de menores de edad.

No obstante, Elon Musk no ha revelado ningún detalle acerca de esta actualización, a la que ha calificado de "importante". Tampoco se ha indicado si llegará a escala global o se irá implementando de forma gradual.

RED SOCIAL X TWITTER Según Elon Musk, los cambios favorecerán el servicio de la red social X, antes Twitter, ofrece a sus usuarios. Shutterstock.com Elon Musk y sus algoritmos La última vez que se publicó en código abierto el algoritmo de X, se reveló que el 'feed' 'Para ti' recomienda contenidos a partir del uso de dos fuentes principales: las cuentas seguidas por el usuario (Thunder) y otras publicaciones encontradas en la plataforma (Phoenix).