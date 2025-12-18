Gustavo Petro invita a María Corina Machado a Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere que la opositora de Maduro en Venezuela, vaya a su país a hablar "de paz del Caribe, no de invasiones".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y "hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones" a la opositora en Venezuela, María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el Premio Nobel de la Paz.

"Estados Unidos y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", ha defendido en su cuenta de la red social X, antes de señalar que "la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría (...) hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones".

El mandatario de Colombia ha asegurado que Simón Bolívar "se lo agradecería", recordando que este 17 de diciembre se conmemora su fallecimiento. "No creo que Bolívar aceptara invasiones a su patria, pero a la hora de morir, pidió la paz y la unión para la patria grande", ha sostenido.

Gustavo Petro confronta a Donald Trump La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, que hasta el momento no ha hecho ningún comentario al respecto, ha abandonado la capital de Noruega, donde ha pasado una semana con motivo del Premio Nobel de la Paz. Así lo ha confirmado el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Store, en declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg.

Por otra parte, Petro ha defendido en el mismo mensaje que "sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la Nación no es robo", en respuesta a las declaraciones vertidas en la víspera por su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazando con incrementar las presiones a Venezuela si no le entrega "de inmediato" el petróleo que, ha dicho "le ha sido robado".