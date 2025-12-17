Gustavo Petro llama "dictador" a Nicolás Maduro pero rechaza que sea "narcotraficante"

Gustavo Petro, presidente de Colombia, considera que su par Nicolás Maduro es un "dictador", pero no un narco, como lo considera Donald Trump.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado un paso más en sus críticas hacia su par de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien en esta ocasión ha llamado "dictador", pero ha descartado que se trate de un narcotraficante, como es denunciado habitualmente por Donald Trump y Estados Unidos.

"Nicolás Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es narrativa de Estados Unidos", ha respondido Petro en X a una periodista colombiana que le afeaba que no dudara en llamar nazi al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, pero no dictador y narcotraficante a Maduro.

Con respecto a esa valoración, Petro ha recordado que "Kast es hijo y creyente de los nazis" y que "pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler".

Gustavo Petro y su relación con Nicolás Maduro A pesar de que Gustavo Petro ha cuestionado en varias ocasiones el carácter autoritario del Gobierno venezolano, así como la falta de legitimidad de las últimas elecciones --ya sea por la inhabilitación de María Corina Machado como por las sanciones a Nicolás Maduro-- es la primera vez que públicamente se refiere a él en estos términos.