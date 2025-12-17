El jefe de la morgue de la facultad de Medicina de Universidad de Harvard vendía restos humanos

La Universidad de Harvard en la polémica: el encargado de la morgue de la facultad de Medicina fue condenado por vender restos humanos.

La Universidad de Harvard ve afectado su prestigio por lo ocurrido en la morgue. Foto: harvard.edu

El encargado de la morgue de la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha sido condenado a ocho años de prisión por robar restos humanos para venderlos, un fallo que se extiende a su mujer, condenada a un año de cárcel.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha indicado en un comunicado que el hombre, identificado como Cedric Lodge, de 58 años, se ha declarado culpable de haber robado los restos humanos, entre los que habían órganos, piel, miembros, caras e incluso cabezas.

Estos hechos tuvieron lugar entre los años 2018 y 2020, según las investigaciones, y Lodge fue despedido en mayo de 2023. "Esta condena es otro paso adelante a la hora de garantizar que este tipo de actos son llevados ante la Justicia", ha aseverado Wayne A. Jacobs, que se encuentra al frente de la oficina del FBI en Filadelfia.

