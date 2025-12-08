Posadas cerró con éxito el 56° Festival del Litoral: premios, homenajes y miles de asistentes

Con la entrega de los premios y ante la asistencia de miles de persona, cerró con total éxito el 56° Festival de la ciudad de Posadas . Este domingo se vivió el cierre del Festival Nacional de la Música del Litoral y 18 del Mercosur . El festival se unió el viernes con el encendido de la primera Antorcha y con un homenaje al cantan autor misionero Ramón Ayala.

A diferencia de años anteriores, cuando el festival se desarrollaba en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, en esta edición tuvo lugar en la costanera de Posadas. El fin de semana XL permitió la asistencia no solo de público posadeño sino también de la provincia y de otras provincias del Nea.

La última antorcha se encendió en el parque La Cascada. La velada comenzó con la Escuela Superior de Música, que presentó el Ensamble del Cincuentenario con obras de Vicente Cidade, Ramón Ayala y Acibiades Alarcón. Luego, El Pato García y su familia desplegaron un repertorio cargado de energía, con temas como El Mensú y Tierra colora, que despertaron la ovación del público. El Ballet de Adultos Mayores aportó tradición y delicadeza, mientras que Nazareno Brítez y Yoni Bombage sumaron melodías de guitarra y acordeón.

Más tarde, el salteño Juan Fuentes regresó por tercera vez consecutiva al festival, con clásicos como Posadeña Linda y Canción con Todos, que transformaron el predio en una pista de baile improvisada bajo una fina llovizna. “Soy un gran admirador de sus artistas y estar aquí es un honor enorme”, expresó emocionado antes de cerrar con La noche sin ti.

El patio gastronómico y los puestos cerveceros acompañaron con aromas y sabores locales, mientras el municipio garantizó limpieza, seguridad, tránsito ordenado y espacios accesibles para personas con discapacidad. La colaboración del público en mantener el orden y la convivencia fue destacada como parte esencial del éxito de la fiesta.

Los galardones

Cerca de la medianoche se entregaron los reconocimientos de esta edición. El Premio Revelación fue para el Grupo Mixtura; el Consagración, para la cantautora Susana Moreno; y el Mensú de Oro, para Cacho Bernal, percusionista y baterista misionero de vasta trayectoria. Además, fueron homenajeados Oscar Mandagarán, Ramón Ayala y Raúl Barboza por su aporte a la cultura litoraleña y su participación sostenida en el festival. Cada entrega estuvo acompañada por ovaciones y muestras de afecto que sellaron el valor simbólico de esta celebración.

“Este festival corona el trabajo cultural del año”. El intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, destacó el desarrollo del festival en el Parque La Cascada. Explicó que el espacio se preparó para que el público estuviera cómodo mientras avanzan las obras en el predio tradicional.

Además, valoró el trabajo anual de los elencos municipales y remarcó que esta edición “funciona como un cierre simbólico de todo el esfuerzo cultural que la ciudad sostuvo durante el año”. También celebró la participación de la Escuela Municipal de Danza en el desfile y la colaboración de instituciones privadas.

Fiesta de la Navidad

En otro orden, a tan solo 80 kilómetros de la Capital Provincial, en la ciudad de Leandro N. Alem continúa desarrollándose con total éxito la 30 Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral. La edición 2025 de la fiesta arrancó el pasado sábado en medio de luces, música, desfile de carrozas, feria navideña, artesanías, pesebres y espectáculos, todo con entrada libre y gratuita.

Desde sus orígenes en 1995 —cuando nació como evento provincial— la celebración se transformó con el tiempo en una fecha clave para la comunidad: en 2013 obtuvo rango nacional y desde entonces convoca a miles de visitantes de toda la provincia, del país e incluso de países limítrofes.

Cronograma

La Fiesta de la Navidad de Alem propone para el viernes, sábado y domingo próximos el siguiente cronograma de espectáculos y actividades culturales:

Viernes:

16: Apertura del predio.

17: Talleres infantiles.

21: Carcaos. Con la actuación del Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento.

22: Il Nuovo (Show principal).

Sábado

16: Apertura del predio.

16:30: IV Encuentro de artistas plásticos.

17: Talleres infantiles.

18: Talleres de cocina navideña.

21: Desfile de carrozas.

22: Pamela Ayala.

23: Los Nocheros (Show principal).

Domingo