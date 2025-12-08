Créditos hipotecarios de IPV: cuota cercana a 300 mil pesos para construir tu casa

Los créditos hipotecarios del Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) volvieron a tomar protagonismo entre quienes buscan dejar el alquiler y no logran entrar a un préstamo bancario. Esta herramienta pública ofrece pagos mensuales que van de unos $264.650 a $566.394, según el tamaño de la vivienda.

Hoy el organismo mantiene habilitada una única opción para acceder a una casa propia: el programa Construyo Mi Casa. Es un crédito hipotecario dirigido a familias que tienen un lote o pueden comprarlo durante un período de ahorro previo de hasta 36 meses. El IPV financia hasta el 85% del valor de la construcción y permite proyectar viviendas de entre 55 y 140 metros cuadrados, para adaptar el proyecto a la realidad económica del grupo familiar.

La línea está destinada a vivienda única, por lo que no se admite usarla para inversión ni para una segunda propiedad. El ingreso familiar mínimo solicitado va desde $1.323.251,12 hasta $2.831.970,67, de acuerdo con los metros cuadrados elegidos, y el postulante debe demostrar la tenencia del terreno o la posibilidad de adquirirlo dentro del plazo de ahorro que fija el programa.

El lote es un punto central. Debe contar con energía eléctrica y agua potable. Si está ubicado en un barrio cerrado, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota prevista para una vivienda tipo de 80 metros cuadrados. El objetivo es evitar que los gastos fijos terminen desbordando el presupuesto familiar. Otro requisito excluyente es no tener inmuebles registrados a nombre de ninguno de los integrantes del grupo al momento de la inscripción.

Antes de enviar la solicitud, es necesario reunir la documentación personal y patrimonial de la familia, escanearla y cargarla en un formulario digital. Todos los archivos se suben en formato PDF en la página oficial del IPV . Con esos datos, el organismo revisa si se cumplen las condiciones básicas, realiza una evaluación socioeconómica y luego analiza técnicamente el terreno elegido para confirmar que cumple con las normas urbanas y de servicios.

Cuotas e ingresos según los metros cuadrados

Las cuotas dependen de la superficie de la vivienda. Para una casa de 140 metros cuadrados, la mensualidad es de $566.394,13 y se requiere un ingreso mínimo de $2.831.970,67.

Para 80 metros cuadrados, la cuota orientativa es de $339.831,53 y se piden ingresos por $1.699.157,63. Una vivienda de 69 metros cuadrados implica una cuota cercana a $304.824,71, muy próxima a los 300 mil pesos, y un ingreso mínimo de $1.524.123,55. La opción más pequeña, de 55 metros cuadrados, arranca con cuotas en torno de $264.650,22 y un ingreso familiar de referencia de $1.323.251,12.

El trámite comienza por completar el formulario en línea del organismo y adjuntar la documentación escaneada en PDF. A partir de allí, el IPV verifica que se cumplan los requisitos, evalúa la postulación y comunica si fue aceptada o si faltan datos.

Superada esa instancia, se firman los contratos de ahorro previo, que se extienden por 36 cuotas mensuales, aunque también existe la posibilidad de acceder mediante licitación. Una vez otorgado el crédito, la obra se ejecuta con un cronograma de desembolsos que acompaña el avance de la construcción hasta completar el proyecto y transformar el lote en vivienda propia para familias que quedarían lejos de un crédito hipotecario tradicional.