El sobrevuelo de los F-16 en primera persona: las imágenes desde el cielo de Buenos Aires

Seis de los 24 aviones F-16 comprados por la Argentina realizaron un vuelo rasante sobre Buenos Aires antes de su presentación oficial en Córdoba.

El gobierno de Javier Milei presentó este sábado los primeros seis de los 24 aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca, en un operativo que incluyó un sobrevuelo a baja altura sobre la ciudad de Buenos Aires. Las imágenes más recientes del despliegue, tomadas desde la cabina de uno de los pilotos, fueron difundidas este domingo por Forsvaret, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa danés en YouTube.

Las aeronaves despegaron desde Córdoba y alcanzaron el Área Metropolitana de Buenos Aires en pocos minutos. Su paso fue registrado desde la costanera, la avenida 9 de Julio y el Obelisco, donde cientos de personas se detuvieron para observar y fotografiar la formación. Los cazas realizaron un breve recorrido hacia Retiro y regresaron a Córdoba tras siete minutos de vuelo a unos 700 km/h.

Las imágenes en primera persona El sobrevuelo de los F-16 por Buenos Aires La defensa de Luis Petri ante las críticas Luego de la presentación, el ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la compra de los cazas ante cuestionamientos que tildaban la adquisición como “chatarra”. El funcionario —que dejará el cargo en los próximos días para asumir como diputado— respondió con dureza: “No entienden absolutamente nada. Lo que hay que preguntar es qué hicieron ellos”, afirmó.

Petri señaló que administraciones anteriores “no concretaron ninguna incorporación relevante” y apuntó específicamente contra los gobiernos kirchneristas, a los que acusó de realizar un “tour de la defensa” sin resultados. También aseguró que las Fuerzas Armadas habían sufrido “destrato” y que la llegada de los F-16 constituye “un acto concreto de ejercicio de soberanía”.

Un refuerzo para el control del espacio aéreo Según el Ministerio de Defensa, la incorporación de la flota representa un salto tecnológico y operativo para la Fuerza Aérea, que llevaba décadas sin sumar aeronaves de combate de este nivel. Los nuevos cazas permitirán reforzar las tareas de vigilancia del espacio aéreo argentino en un contexto de crecientes desafíos regionales.