Pese al atraso de la firma del acuerdo con la UE, confirman que Milei viajará a Brasil por la cumbre del Mercosur

A pesar de que la Unión Europea decidiera este jueves postergar la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur hasta enero, el presidente Javier Milei ratificó su presencia este sábado en Brasil, donde el bloque sudamericano tenía previsto el cónclave para sellar el entendimiento.

Fuentes oficiales confirmaron a MDZ que el mandatario argentino viajará de igual modo a Foz de Iguazú, en lo que significará su encuentro con su par brasileño Lula da Silva , quien afrontará con malestar la caída transitoria del acuerdo debido a que él preside de forma pro tempore al Mercosur.

El cónclave se aproximaba en medio de una creciente incertidumbre sobre si era viable un acuerdo inminente, a partir de las posturas contrarias de Francia, Polonia e Italia que advertían sus votos en contra. En este sentido, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , informó este jueves que la firma del tratado se atrasaba en enero. En Bruselas se produjeron serios incidentes por una manifestación violenta de agricultores.

La presidenta de la Comisión Europea tenía previsto viajar a Brasil para la ceremonia, pero dependía del respaldo de una amplia mayoría de los países miembros de la UE . El pedido de Italia de disponer de más tiempo hizo que no se alcanzara el apoyo necesario, por lo que la firma fue aplazada.

Lula da Silva había dicho previamente en una conferencia de prensa que se comunicó con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni , y que ella no se opone al entendimiento, aunque necesita hasta un mes para convencer al sector agrícola.

El jefe de Estado brasileño, quien el miércoles advirtió que no firmará el acuerdo si no se cierra este mes, afirmó que consultará con los socios del Mercosur durante la cumbre del bloque prevista para el sábado sobre los próximos pasos a seguir, recalcó Reuters.

Por su parte, Meloni sostuvo en un comunicado que Italia está dispuesta a respaldar el acuerdo una vez que se resuelvan las preocupaciones vinculadas a la agricultura, algo que —dijo— podría ocurrir con rapidez.

En la gestión libertaria ratifican su apoyo al acuerdo comercial al sostener la necesidad de "comerciar sin restricciones y abriendo mercados", pero son escépticos por la postura de estos dos países, más el caso de Polonia que se pronuncia en el mismo sentido.

El presidente, quien el martes mantuvo una reunión con el próximo mandatario de Chile José Antonio Kast, llegará a la cumbre con un mensaje enfocado en insistir sobre la necesidad de que el Mercosur avance hacia una mayor apertura comercial y reduzca las regulaciones que hoy obstaculizan acuerdos con otras naciones.

Más allá de su postura aperturista, Milei buscaba evitar el protagonismo que iba a tener Lula. El líder libertario no quería estar en un segundo plano por lo que se proponía promover este sábado un fuerte mensaje de apertura comercial hacía el mundo, recordando que en el último cónclave del Mercosur Milei lo consideró “excesivamente burocrático” y habló de que se promovió durante años una “barrera al comercio” que funcionó un “escudo” ante el mundo.