"Se parece a mí": Javier Milei conoció a su "doble", le regaló un mameluco de YPF y el video es viral

El presidente Javier Milei fue al canal de streaming Carajo y se sorprendió al ver a su "doble" entre el público.

El doble de Javier Milei se había hecho viral en redes sociales y ahora apareció en la puerta del canal de streaming "Carajo", donde dio una entrevista el presidente.

Durante una entrevista distendida en el canal de streaming Carajo, el presidente Javier Milei protagonizó un momento curioso al sorprenderse con el parecido físico de un seguidor. El encuentro virtual terminó con una promesa particular: el regalo de un mameluco de YPF.

El "doble" de Milei y la promesa en vivo El Doble De Javier Milei El hecho ocurrió en el programa La Misa, conducido por el Gordo Dan, cuando pusieron en pantalla partida a un joven con rasgos muy similares a los del jefe de Estado:

“Mirá, se parece a mí, ¿no? Es parecido, ¿verdad?, le tenemos que regalar un mameluco“, comentó Milei entre risas al ver a su doble gesticulando con el pulgar arriba.

Por su parte, el joven reaccionó con gritos y festejos frente a la cámara al escuchar la promesa presidencial, rodeado de otros seguidores que celebraban la similitud física.

El regalo de Javier Milei a su doble El Regalo De Milei A Su Doble Hacia el final de la charla, el presidente comentó que su colección de mamelucos sigue creciendo: "YPF me regaló 14, o sea, son dos por día de la semana. Arranco el día a laburar y estoy de mameluco”. Tras esto, propuso realizar una acción con sus seguidores: “Me mandaron de regalo cuatro más, así es que te los mando para que los regalemos”, le dijo al conductor del programa.