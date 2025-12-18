El Gobierno oficializó la designación de Gustavo Javier Coria como Secretario de Interior

El Gobierno oficializó este jueves la designación de Gustavo Javier Coria como nuevo Secretario de Interior del Ministerio del Interior.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la designación de Gustavo Javier Coria como Secretario de Interior del Ministerio del Interior, completando así un casillero clave dentro de la estructura política de una de las carteras más estratégicas del Ejecutivo.

La medida fue confirmada durante la madrugada mediante el Decreto 895/2025, publicado en el Boletín Oficial. “Desígnase en el cargo de Secretario de Interior del Ministerio del Interior, al licenciado en Ciencia Política Gustavo Javier Coria”, señala el texto oficial.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Diego Santilli, y remarca que la designación se realizó en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional por la Constitución Nacional.

El nuevo nombramiento para el Ministerio del Interior Con esta decisión, el Gobierno nacional avanza en la consolidación del organigrama del Ministerio del Interior, un área clave para la relación política e institucional con las provincias, los gobiernos locales y los distintos actores del federalismo argentino.

La normativa establece que Coria asumirá formalmente sus funciones como Secretario de Interior a partir de la fecha de publicación del decreto, quedando a cargo de una secretaría central en la articulación entre la Casa Rosada y las jurisdicciones provinciales.