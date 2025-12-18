El Gobierno acelera el dictamen por Glaciares y crece la pelea por el rol de las provincias

El Gobierno buscará dictaminar este jueves para avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares , en un debate que volvió a exponer tensiones sobre el modelo productivo. Hasta dónde llega la potestad de las provincias para definir qué se puede y qué no se puede hacer en los territorios donde se concentran recursos estratégicos como el agua, fue el eje del debate hasta el momento.

Durante el debate que inició por la mañana en las comisiones de Ambiente y desarrollo sustentable y Minería, energía y combustibles de este jueves, expusieron especialistas técnicos, organizaciones ambientalistas y representantes del sector minero.

La discusión sobre los ambientes periglaciares y quién debe tener la última palabra a la hora de identificarlos y auditarlos, atravesó la jornada. Desde el oficialismo, el objetivo es cerrar el dictamen esta semana para llevar el proyecto al recinto.

Investigadores vinculados al sistema científico advirtieron que trasladar a las provincias la elaboración de los inventarios podría afectar la uniformidad técnica de los relevamientos y abrir la puerta a conflictos de interés. El punto más sensible, remarcaron, es que las mismas jurisdicciones que promueven proyectos mineros sean las encargadas de delimitar las áreas periglaciares, un esquema que podría erosionar los estándares de protección ambiental.

Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, puso el foco en la fragilidad institucional para abordar el impacto de la minería en zonas sensibles. Cuestionó la idea de que una flexibilización normativa garantice inversiones y sostuvo que el capital de largo plazo prioriza marcos regulatorios estables. También subrayó que los sistemas hídricos no reconocen fronteras políticas y planteó la necesidad de discutir la “funcionalidad hídrica” más allá de los límites administrativos.

Debate por comisión de Minería y Ambiente Prensa Senado

La mirada de las cámaras empresarias

Del lado empresario, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros defendió la iniciativa del oficialismo al señalar que la ley vigente contiene indefiniciones que desalientan inversiones. Sus representantes remarcaron la importancia del Inventario Nacional de Glaciares y de las etapas pendientes de relevamiento, y sostuvieron que las provincias cuentan con capacidad técnica para evaluar impactos ambientales y otorgar permisos sectoriales. En ese marco, insistieron en que Argentina atraviesa una ventana de oportunidad para el desarrollo minero.

Un planteo similar llegó desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, que nuclea a unas 350 empresas (en su mayoría pymes). Allí se cuestionó al inventario por quedar desactualizado que el inventario haya quedado desactualizado.

Desde la ONG Greenpeace advirtieron que el proyecto va a contramano del consenso científico internacional en un contexto de crisis climática. Desde la organización subrayaron que el debate no es minería sí o no, sino la prohibición de actividades extractivas sobre glaciares y ambientes periglaciares, considerados fuentes estratégicas de agua.

También reclamaron mayor participación de las asambleas territoriales y alertaron sobre el riesgo de habilitar decisiones discrecionales por parte de las provincias.

Con el dictamen como objetivo, el oficialismo busca una discusión exprés que armonice intereses productivos, ambientales y políticos. Con un cuarto intermedio solicitado por la titular de la Comisión y senadora por Despierta Chubut Edith Terenzi, La Libertad Avanza busca terminar con el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares este mismo jueves.