Deuda alimentaria, trapitos y grooming: más claves del nuevo Código Penal del Gobierno

Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno redactará un nuevo proyecto de reforma del Código Penal. La iniciativa plantea la incorporación de nuevos delitos y el agravamiento de penas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trabajan en el nuevo texto del Código Penal.

Mientras el Gobierno trabaja en la redacción del nuevo Código Penal que elevará al Congreso, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, adelantó algunos de los puntos claves que contendrá la iniciativa. Entre ellos, el funcionario anticipó la incorporación de delitos como las estafas piramidales y las "viuda negra", junto con el agravamiento de penas en casos sensibles como el grooming y el abuso sexual infantil, entre otros.

Nuevo ministro, nuevo Código Penal La decisión de redactar un nuevo Código Penal "a la altura de los desafíos actuales" fue tomada luego de una reunión celebrada este martes por Mahiques y el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. "Muy importante", enfatizó el mandatario tras el anuncio.

La reforma del Código Penal había sido uno de los proyectos enviados por la Casa Rosada al Congreso para discutirse en sesiones extraordinarias. Sin embargo, ante la complejidad y extensión del texto -y el contexto político que corría con otras urgencias-, el oficialismo había decidido postergar para las sesiones ordinarias la discusión.

En medio de todo eso se produjo la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, quien junto con su entonces viceministro, Sebastián Amerio, y el asesoramiento de abogados y especialistas había trabajado en la redacción del nuevo Código. Finalmente, con la llegada de Mahiques, el Gobierno decidió producir un nuevo texto.

Javier Milei y Juan Bautista Mahiques en Casa Rosada Javier Milei y Juan Bautista Mahiques en Casa Rosada Presidencia Incorporación de delitos y agravamiento de penas En ese contexto, el ministro de Justicia anticipó que en la transición hacia el momento en que se apruebe el nuevo Código Penal, el Gobierno trabajará junto al Congreso de la Nación "en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos".