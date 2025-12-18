Emergencia en discapacidad: el Gobierno apeló el fallo que lo obligaba a ejecutar la ley tras el revés en el Congreso

El Gobierno nacional apeló este jueves la decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay, que había declarado inválido el artículo del decreto presidencial que suspendió la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad impulsada por la oposición y ordenó que sea ejecutada de inmediato en todo el país.

El fallo, publicado el pasado 12 de diciembre, fue apelada por la Procuración del Tesoro de la Nación liderada por Santiago Castro Videla, quien argumentó que la decisión de González Charvay implicaba un "agravio al Estado nacional". El escrito lleva la firma de Castro Videla, con el patrocinio del subprocurador, Julio Comadira.

Como respuesta, el juez concedió la apelación "con efecto devolutivo". Esto significa que el fallo en cuestión seguirá vigente mientras se revisa la causa por la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, el magistrado dio un plazo de cinco días al Estado para fundar el recurso.

El accionar del Ejecutivo se produjo luego de que la oposición lograra derribar este jueves por la madrugada el capítulo XI del proyecto de Presupuesto del Gobierno que incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que se aprobó este año, entre otros puntos.

Para la Casa Rosada, ese gasto -junto con la Ley de Financiamiento Universitario- atenta contra el principio de equilibrio fiscal del proyecto, por lo que buscará revertir esa votación en el Senado y volver a insistir en Diputados con la redacción original. Esto parece difícil, dados los números que obtuvo el oficialismo en la cámara baja, y en el peor de los casos adelantan que el presidente podría vetar el proyecto y seguir gobernando con una prórroga del texto de 2023, tal como lo hizo durante sus primeros dos años de mandato.

Diputados El Gobierno logró darle media sanción al Presupuesto 2026, pero tuvo un traspié con la caída del capítulo XI que derogaba la Ley de Emergencia en Discapacidad y otros puntos. Prensa Diputados

Qué dice el fallo que busca derribar el Gobierno

En su decisión, González Charvay declara la invalidez del artículo 2 del decreto presidencial 681/2025 publicado el 22 de septiembre pasado donde el Gobierno suspendió la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad con el argumento de falta de partidas presupuestarias asignadas a ese financiamiento.

En ese sentido, el juez ordenó la "inmediata aplicación" de la ley y advirtió una violación del sistema republicano. Todo se originó cuando la oposición logró revertir el veto presidencial contra la Ley y el Gobierno, en lugar de ejecutar la legislación, decidió promulgar la norma sin aplicarla argumentando que la iniciativa no preveía de dónde obtener el financiamiento necesario.

En ese marco, el magistrado sostuvo que la cláusula suspensiva “resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional”, al subordinar una decisión de los representantes del pueblo a una reglamentación de jerarquía inferior como lo es en este caso el artículo 2 del decreto 681/2025.

Además, el juez de Campana objetó el argumento presupuestario y consideró que esa justificación es engañosa, dado que la propia Ley de Emergencia faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas. Para González Charvay, se trataba de un “argumento falaz cuya falsía queda evidenciada en la simple lectura” del texto, que otorgaba las herramientas necesarias para cubrir los gastos.