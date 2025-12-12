La Justicia ordenó aplicar la nueva ley de Discapacidad

Un amparo colectivo suspendió el artículo que obligaba al Congreso a decir de dónde saldría el dinero para financiar la ley de Discapacidad.

El Juzgado Federal de Campana resolvió a favor de un amparo colectivo y ordenó la puesta en marcha de la nueva Ley de Emergencia en Discapacidad.

El fallo también suspendió el artículo de la ley que obligaba al Congreso a decir de donde sacaba los fondos para la implementación. El mismo corresponde al juez federal Adrián González Charvay quien dispuso la inmediata puesta en vigencia de la instrumentación de la ley de Discapacidad.

FALLO - LEY DE DISCAPACIDAD Charvay suspendió el artículo 2 de la norma que obligaba al Congreso a especificar el origen de los fondos para la reglamentación de la ley. La Justicia federal le dice entonces al Gobierno que instrumente de un momento a otro la nueva ley de discapacidad, sin tener que definir de dónde saldrá el dinero para financiarla.