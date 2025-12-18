Aeropuertos frenados: el Gobierno denunció penalmente a los controladores aéreos por las medidas de fuerza

El Gobierno de Javier Milei presentó este jueves una denuncia penal contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ( Atepsa ) , luego de que el sindicato iniciara este miércoles una serie de medidas de fuerza que afectaron el tráfico aéreo en aeropuertos de todo el país.

La presentación judicial fue realizada a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la cual denunció presuntas infracciones vinculadas con la seguridad del sistema de navegación aérea. La denuncia gira alrededor de un episodio donde el gremio colgó banderas en el exterior de las torres de control del Aeropuerto Jorge Newbery y la terminal de Ezeiza, "entre otros más", según reza el texto.

"Se funda la presente denuncia por presunta infracción aeronáutica a la Ley N.º 17.285 Código Aeronáutico", informa la presentación. La misma quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, que lidera el juez Daniel Rafecas.

"La colocación de dicha bandera en las torres citadas no solo obstaculiza la normal labor sino también el peligro que ello puede ocasionar a terceros en caso de que dicha bandera se desprenda del lugar de colocación, poniendo en inminente riesgo la seguridad operacional y de otros operadores que brindan servicio", cuestionaron las autoridades de EANA, compañía que depende de la Secretaría de Transporte de la Nación a cargo de Luis Pierrini.

Tras la medida de fuerza que paralizó los despegues en Aeroparque y Ezeiza, el Gobierno denunció a Atepsa por colgar una bandera en una torre de control.

Como prueba, las autoridades adjuntaron algunas imágenes de las telas colgadas en distintas torres de control. "Si la bandera se desprende y es absorbida por una turbina de un avión podría generar un daño de gran envergadura estando en riesgo la vida de los pasajeros y su tripulación, como así también y los daños materiales de las aeronaves", enfatizaron desde EANA.

ATEPSA

Aeropuertos paralizados

La avanzada del Gobierno contra el gremio llegó luego del paro del miércoles de los controladores aéreos, que entre las 8 y las 11 forzó a cancelaciones, reprogramaciones y demoras en vuelos de cabotaje en el aeropuerto internacional de Ezeiza y Aeroparque.

El cese de actividades continuará este jueves entre las 16 y las 19, y según dejaron trascender desde las aerolíneas serán más de 40 mil los pasajeros afectados.

Aerolíneas Argentinas estimó que un mínimo de 61 vuelos y unos 9063 pasajeros se verán afectados por la medida de fuerza, mientras que Flybondi advirtió a través de un comunicado que se vio obligada a modificar la programación de ambos días.

Los paros de los controladores continuarán el próximo martes 23 de diciembre, donde se verán afectados los despegues entre las 19 y las 22, y continuarán el sábado 27, donde la medida de fuerza alcanzará a los servicios con destino internacional, entre las 14 y las 17. Finalmente, el lunes 29 de diciembre, se verían afectados todos los despegues desde las 8 hasta las 11.

Desde el gremio, sostienen que las medidas de fuerza sindical son legítimas y responden a "la ausencia de diálogo, los incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica".