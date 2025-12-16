Rechazan medidas de fuerza de ATEPSA y advierten impacto en los vuelos de fin de año

La empresa estatal EANA cuestionó las medidas de fuerza anunciadas para diciembre por ATEPSA y advirtió que impactarán en la operación aérea en fechas clave.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) expresó su enérgico rechazo a las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que podrían afectar el normal funcionamiento de los vuelos de pasajeros durante diciembre, en plena temporada alta y en vísperas de las Fiestas de fin de año.

Según informó la empresa estatal, el gremio comunicó un cronograma de protestas que se extenderá a lo largo de cinco jornadas, entre el 17 y el 29 de diciembre, con interrupciones en franjas horarias específicas que impactarán directamente en la operación aérea.

Desde EANA remarcaron que se trata de un servicio esencial garantizado por ley y advirtieron que las medidas afectarían a cientos de miles de pasajeros que dependen del transporte aéreo en estas fechas clave

Comunicado contra ATEPSA En el comunicado, la empresa sostuvo que las acciones sindicales tienen una “intencionalidad política” y recordó que durante las vacaciones de invierno ya se habían anunciado protestas similares. También señaló que en noviembre el gremio realizó paros que perjudicaron vuelos de carga y que incluso intentó paralizar durante 30 días capacitaciones y tareas técnicas vinculadas al mantenimiento de la infraestructura tecnológica de navegación aérea

EANA aseguró además que las medidas resultan ilegítimas, ya que al momento de su anuncio se encontraba en plena ejecución el acuerdo paritario firmado oportunamente entre las partes, cuyo cumplimiento —según la empresa— se dio conforme a lo pactado. En ese sentido, rechazó el argumento gremial sobre supuestos incumplimientos salariales