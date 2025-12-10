Nueva asamblea en los aeropuertos de Buenos Aires: cuándo y por qué motivos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una asamblea de ANAC en los aeropuertos de Buenos Aires. Los detalles.

La asamblea podría afectar a los pasajeros que tenían previsto viajar este miércoles.

Este miércoles, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se llevará a cabo una asamblea de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de los aeropuertos Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría provocar demoras en algunos vuelos.

De acuerdo con lo informado a través de la cuenta de X de ATE ANAC, la asamblea se llevará a cabo a las 11 horas de este miércoles con el fin de “priorizar el sistema aerocomercial”.

“Hoy a las 11 horas, asamblea de trabajadores de ANAC Argentina en el Aeropuerto Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Debemos priorizar nuestro sistema Aerocomercial, cuidando el salario, los puestos de trabajo y la Seguridad Operacional”, reza el breve comunicado de ATE ANAC difundido en la red social X.