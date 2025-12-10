Nueva asamblea en los aeropuertos de Buenos Aires: cuándo y por qué motivos
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una asamblea de ANAC en los aeropuertos de Buenos Aires. Los detalles.
Este miércoles, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se llevará a cabo una asamblea de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de los aeropuertos Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría provocar demoras en algunos vuelos.
De acuerdo con lo informado a través de la cuenta de X de ATE ANAC, la asamblea se llevará a cabo a las 11 horas de este miércoles con el fin de “priorizar el sistema aerocomercial”.
“Hoy a las 11 horas, asamblea de trabajadores de ANAC Argentina en el Aeropuerto Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Debemos priorizar nuestro sistema Aerocomercial, cuidando el salario, los puestos de trabajo y la Seguridad Operacional”, reza el breve comunicado de ATE ANAC difundido en la red social X.
La medida podría afectar los vuelos programados para este miércoles a partir de las 11 horas y, por ende, a los pasajeros que pensaban viajar durante esta jornada.