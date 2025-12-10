Preparan una gran cena de Navidad en la Peatonal y piden colaboración
Los jóvenes de la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás organizan una cena de Navidad para las personas en situación de calle.
Desde hace once años, los jóvenes y la comunidad de la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás organizan una gran cena de Navidad en la Peatonal Sarmiento para las personas en situación de calle y que viven en contextos de vulnerabilidad.
Gran cena de Navidad
La celebración de Navidad será el día sábado 20 de diciembre a las 21.15 en el atrio de la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás que está ubicada en la Peatonal Sarmiento entre 9 de Julio y España de la Ciudad de Mendoza.
Para poder compartir una noche distinta, los jóvenes piden la colaboración de toda la comunidad. Están pidiendo donaciones de patas muslos de pollo, empanadas, sanguchitos de miga, bebidas sin alcohol, garrapiñadas, pan dulce, budines, mantecol.
Las donaciones y colaboraciones se pueden coordinar con Fernando (+5492616946438), Gabriel (+5492612417592) y Mariana (+5492622643092).
Pastoral de calle
Desde UPA hace más de una década que trabajan con las personas en situación de calle. Al principio recorrían las plazas ofreciendo un plato de comida a las personas que pasaban las noches a la intemperie.
Desde hace unos años, el grupo se trasladó al patio callejero, un espacio que puso a disposición la parroquia Nuestra Señora de la Merced de la Ciudad de Mendoza. Allí concurren las personas adultas en situación de calle y cenan.