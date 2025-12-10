Preparan una gran cena de Navidad en la Peatonal y piden colaboración

Los jóvenes de la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás organizan una cena de Navidad para las personas en situación de calle.

La cena de Navidad será el sábado 20 de diciembre.

Desde hace once años, los jóvenes y la comunidad de la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás organizan una gran cena de Navidad en la Peatonal Sarmiento para las personas en situación de calle y que viven en contextos de vulnerabilidad.

La celebración de Navidad será el día sábado 20 de diciembre a las 21.15 en el atrio de la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás que está ubicada en la Peatonal Sarmiento entre 9 de Julio y España de la Ciudad de Mendoza.

Para poder compartir una noche distinta, los jóvenes piden la colaboración de toda la comunidad. Están pidiendo donaciones de patas muslos de pollo, empanadas, sanguchitos de miga, bebidas sin alcohol, garrapiñadas, pan dulce, budines, mantecol.

Las donaciones y colaboraciones se pueden coordinar con Fernando (+5492616946438), Gabriel (+5492612417592) y Mariana (+5492622643092).

cena de navidad Cena de Navidad de UPA. Pastoral de calle Desde UPA hace más de una década que trabajan con las personas en situación de calle. Al principio recorrían las plazas ofreciendo un plato de comida a las personas que pasaban las noches a la intemperie.