El color en tendencia para Navidad que destronó al rojo y al verde y que muchos están incorporando

La nueva tendencia apuesta por el menos es más y suma una nueva paleta de colores que se asocia con la elegancia.

La tendencia de Navidad que invita a la calma y la armonía.

El rojo y el verde fueron los colores indiscutidos de Navidad desde que tenemos memoria. Sin embargo, con la presencia del minimalismo y el estilo nórdico, la tendencia navideña cambió por completo. Las bolas para el árbol de Navidad, las guirnaldas, centros de mesas y hasta vajilla, cambian de color.

El protagonismo es de los colores beige, blanco, arena, madera, dorado suave o negro mate. La combinación de ellos aporta armonía, elegancia y versatilidad. Especialistas aseguran que este cambio se debe a la búsqueda, cada vez más popular, de ambientes calmos, atemporales y reutilizables.

La tendencia para la temporada de fiestas La nueva paleta de colores no genera ruido visual por lo que se adapta a cualquier espacio del hogar. También invita y refuerza la conexión con la naturaleza, generando una sensación de mayor orden y limpieza visual como si estuvieras en un bosque silencioso, como alienta el minimalismo y el estilo nórdico.

Los materiales estrella de esta temporada serán la madera natural, la cerámica artesanal, la tela de lino o algodón, vidrio esmerilado o papel reciclado. El plástico queda atrás para priorizar materiales con una estética sofisticada y que buscan una Navidad más sustentable y consciente con el medio ambiente.