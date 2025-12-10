Netflix estrena serie navideña con el actor de Mr Bean que promete hacerte reír hasta el final

La plataforma te acompaña durante la época de fiestas, aportando una serie que combina el humor y la ternura.

Netflix escogió a un actor con una larga trayectoria en las pantallas para ser el protagonista de la serie navideña que están por estrenar. Se trata de Rowan Atkinson, al que todos conocen como Mr. Bean por una serie que el público se rehúsa a olvidar. Esta vez, Atkinson llega al streaming con una propuesta diferente.

El hombre contra el bebé se estrena el 11 de diciembre y contará con 4 episodios. La serie parece una secuela de El hombre contra la abeja, que tiene a Trevor Bingley como protagonista. Este es un padre de familia que trabaja como cuidador de mansiones, aunque sus experiencias no son las mejores.

hombre-vs-bebe1 La nueva serie de Netflix que tiene 4 capítulos. Archivo. ¿De qué se trata la serie? En esta nueva entrega, Trevor se muda a un ático de Londres en el que se encuentra con un bebé. A través de ternura, enredos y humor, la serie muestra una secuencia de hechos imprevistos con llantos, cambios de pañales, visitas que llegan sin avisar, decoraciones que se derrumban y planes que se desmoronan en cuestión de segundos.

Muchos aseguran que El hombre contra el bebé representa el regreso más cercano de Atkinson al humor del icónico Mr. Bean. Su torpeza, su expresividad, su singular lógica interna, se combinan con el humor sin necesidad de palabras, gestualidad precisa e inocencia que convierte cada escena en algo inolvidable.