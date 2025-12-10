Aerolíneas Argentinas firmó un acuerdo y Mendoza tendrá vuelos a un destino internacional
Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra (Avianca) sellaron una alianza para integrar vuelos entre el país y Colombia. Mendoza quedó en los destinos seleccionados.
En un paso destacado para la conectividad aérea regional, Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra firmaron un convenio de código compartido que permitirá ofrecer vuelos combinados entre Argentina y Colombia bajo una misma reserva. Gracias a este acuerdo, los pasajeros podrán realizar un único check-in al inicio del viaje y despachar su equipaje hasta el destino final.
Según lo informado, la alianza habilita a Avianca a comercializar rutas domésticas argentinas luego de despegar desde Buenos Aires, mientras que Aerolíneas Argentinas podrá vender vuelos internos en Colombia partiendo desde Bogotá.
El detalle de los destinos contemplados incluye, en el caso de Argentina: ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Iguazú, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta, Tucumán y Ushuaia.
Por su parte, en Colombia figuran destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira, San Andrés y Santa Marta.
Detalles del acuerdo de Aerolíneas Argentinas con Avianca
Además del código compartido, la cooperación entre ambas compañías se amplía mediante un acuerdo interlínea: esto abre la posibilidad de conectar con cerca de 30 nuevos destinos entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe —combinando rutas operadas por Aerolíneas Argentinas y Avianca.
Los responsables del acuerdo —Adrián Neuhauser (Grupo Abra) y Fabián Lombardo (Aerolíneas Argentinas) — destacaron que esta iniciativa busca robustecer la conectividad regional, simplificar los viajes internacionales con conexiones domésticas y ofrecer una red más competitiva a los usuarios.
Por ahora, la implementación completa de este esquema está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, necesarias para que todas las rutas previstas entren en funcionamiento.