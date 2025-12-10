Aerolíneas Argentinas firmó un acuerdo y Mendoza tendrá vuelos a un destino internacional

En un paso destacado para la conectividad aérea regional, Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra firmaron un convenio de código compartido que permitirá ofrecer vuelos combinados entre Argentina y Colombia bajo una misma reserva. Gracias a este acuerdo, los pasajeros podrán realizar un único check-in al inicio del viaje y despachar su equipaje hasta el destino final.

El detalle de los destinos contemplados incluye, en el caso de Argentina: ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Iguazú, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta, Tucumán y Ushuaia.

Por su parte, en Colombia figuran destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira, San Andrés y Santa Marta.

Además del código compartido, la cooperación entre ambas compañías se amplía mediante un acuerdo interlínea: esto abre la posibilidad de conectar con cerca de 30 nuevos destinos entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe —combinando rutas operadas por Aerolíneas Argentinas y Avianca.

Más vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas y Avianca en Mendoza.

Los responsables del acuerdo —Adrián Neuhauser (Grupo Abra) y Fabián Lombardo (Aerolíneas Argentinas) — destacaron que esta iniciativa busca robustecer la conectividad regional, simplificar los viajes internacionales con conexiones domésticas y ofrecer una red más competitiva a los usuarios.

Por ahora, la implementación completa de este esquema está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, necesarias para que todas las rutas previstas entren en funcionamiento.