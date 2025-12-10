Factor buchón: buscan habilitar a los ciudadanos a mandar videos de infracciones para analizar multas

El Ministerio de Seguridad de Mendoza está impulsando un proyecto que busca habilitar a los ciudadanos a registrar videos de infracciones de tránsito en la calle con sus dispositivos y enviarlos a las autoridades para que los evalúen. Y en caso de que se compruebe la infracción, compartir ese video como evidencia con los juzgados viales.

La ministra Mercedes Rus presentó la iniciativa en la mañana de este miércoles en la Legislatura, que había sido impulsada antes por el senador del PRO, Germán Vicchi. Esta plantea una modificación de la Ley 9024 mediante la cual se crea un mecanismo de "colaboración ciudadana" para que los videos enviados se utilicen para generar informes y respaldar la tarea de las autoridades.

Con esta norma, cualquier persona puede registrar una infracción (un auto mal estacionado, por ejemplo) y compartirla a través de canales digitales oficiales. Estos serán enlaces institucionales o sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp.

"Los videos enviados permitirán que los ciudadanos actúen como testigos y nosotros podamos armar un informe preventivo que luego se remite al juzgado vial correspondiente", explicó Mercedes Rus. La información recibida -patentes, lugar y hora del hecho- será utilizada para que una autoridad verifique la infracción y genere los informes necesarios para que la autoridad judicial evalúe las sanciones.

Cabe destacar que el material tendrá exclusivamente un uso de carácter comunicacional y no será una denuncia en sí mismo, teniendo en cuenta que un video no puede ser considerado una evidencia hasta que se pruebe su autenticidad.

El material recibido será enviado a la autoridad al Juzgado Vial competente siempre que de ese video surjan datos suficientes para identificar la supuesta infracción. El envío deberá acompañarse de un informe preliminar con la conducta observada y los datos identificatorios que surjan del audiovisual.

En cuanto al marco jurídico, la ministra aclaró que la modificación no se incorporará en la ley de videovigilancia sino en la Ley de Tránsito, mediante un artículo que defina las características de la recepción y el uso del material.

La propuesta incluye además un resguardo para los casos en que el material se publique en plataformas de acceso público, indicando que se trata de un aporte ciudadano y eximiendo a las autoridades de responsabilidad sobre la veracidad del registro.

El objetivo del Gobierno es mejorar la implementación del control de las normas de tránsito y promover la responsabilidad y el compromiso ciudadano a la temática. La funcionaria destacó que en muchos lugares no hay señal ni posibilidad de realizar controles directos y que la medida permite que la ciudadanía colabore. "Cuando la gente comparte estas imágenes, otros usuarios comentan y se genera conciencia sobre lo que está mal", señaló.

