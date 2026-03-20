El Gobierno identificó a la persona que filmó a Manuel Adorni antes de volar a Punta del Este y evalúa sanciones

Tras dos semanas de cacería de brujas, finalmente el Gobierno identificó este viernes a la persona que filmó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , antes de subir a un avión privado rumbo a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. Según aseguraron fuentes oficiales, se trataría de una militante de izquierda perteneciente al sindicato de Atepsa .

Las imágenes de Adorni y su familia en la pista del aeropuerto de San Fernando que se viralizaron la semana pasada fueron un duro golpe para el Gobierno y su relato de austeridad. Las dudas acerca de la autoría de la filmación y su difusión generó un clima irrespirable de sospechas internas en las que circularon todo tipo de versiones cruzadas.

"Está claro que tenemos un problema interno. El video fue tomado en un acto privado y se difundió un mes después. Obviamente fue grabado desde adentro de edificios públicos", había disparado el propio Adorni.

Con la interna revolucionada en la Casa Rosada, uno de los primeros rumores que circuló rápidamente por la prensa, las redes sociales e incluso los pasillos de Balcarce 50 fue el de una posible intervención de Santiago Caputo, conocido por su influencia sobre la SIDE. Rápidamente, el entorno del asesor presidencial salió a rechazar esa hipótesis, que también fue negada -tibiamente- por el jefe de Gabinete en redes.

Otro nombre que se propagó entre la paranoia fue el de la senadora nacional Patricia Bullrich, dados sus vínculos con la Policía de Seguridad Aeroportuaria forjados en sus tiempos como ministra de Seguridad. Sin embargo, la versión imperante en Casa Rosada -o al menos la más difundida públicamente- atribuía la filmación a algún funcionario "kuka" de la fuerza de seguridad u otros organismos.

Consultado por las versiones del fuego amigo y servicios de inteligencia, un importante funcionario se manifestó tajante: "Tienen que dejar de comer películas, el Estado no tiene capacidad para salir a espiar a alguien". La respuesta, según el Gobierno, resultó ser mucho más simple.

Adorni X

Quién es la sindicalista señalada por el Gobierno

De acuerdo a la Casa Rosada, la persona que habría grabado a Manuel Adorni en San Fernando fue Victoria Correa, una delegada de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) que desde septiembre de 2019 oficia como representante gremial en el Aeropuerto de San Fernando.

Además, funcionarios del Ejecutivo vincularon a Correa al Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) que lidera el diputado nacional Nicolás Del Caño. Sin embargo, cerca del legislador de izquierda le aseguraron a La Nación que el señalamiento es "ridículo" y que no existe ninguna relación con Del Caño y su espacio, que consideró la acusación un intento de "desviar la atención de la situación de Adorni".

Victoria Correa ATEPSA Victoria Correa, la gremialista de Atepsa señalada por el Gobierno como la autora del video de Manuel Adorni en el Aeropuerto de San Fernando. X (@ATEPSA_Nacional)

Más allá de su línea partidaria, en el Gobierno sostienen que Correa fue identificada por sus propios compañeros dentro del aeropuerto, que la habrían visto tomando las imágenes.

En ese marco, si bien en el Ejecutivo advierten que puede no tratarse de un delito, sí anticiparon que evalúan realizarle un sumario por incumplimiento de funciones. "No está puesta para filmar a funcionarios, tiene que cumplir sus tareas", cuestionaron.

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