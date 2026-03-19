Denunciaron a Manuel Adorni por contratos millonarios y la concesión de Tecnópolis

La diputada nacional Marcela Pagano , quien integra el monobloque Coherencia, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue supuestas irregularidades en contrataciones estatales y en el proceso de concesión de Tecnópolis , que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

De acuerdo a fuentes judiciales, la presentación apunta a eventuales delitos contra la administración pública en procedimientos licitatorios realizados entre 2025 y 2026, especialmente en servicios de comunicación masiva y en la explotación del predio de Tecnópolis.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios, mediante la cual la empresa ATX S.A. habría sido adjudicataria de un contrato superior a los $3.650 millones.

El servicio incluía el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automatizadas. Según el escrito, durante el proceso se detectaron posibles vínculos entre distintas firmas oferentes, entre ellas ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.

Para la denunciante, estas conexiones podrían haber afectado la competencia real en el proceso y puesto en duda la transparencia de la adjudicación.

Posible “simulación de competencia” en los procesos

El planteo judicial también advierte sobre diferencias de precios en licitaciones similares y la reiteración de empresas vinculadas en distintos concursos.

De confirmarse estas irregularidades, el esquema podría encuadrarse como una maniobra de “simulación de competencia”, en la que distintas firmas actuarían coordinadamente, generando perjuicio económico para el Estado.

Tecnópolis y un presunto conflicto de intereses

Otro punto clave de la denuncia es la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso valuado en más de $183.300 millones y llevado adelante por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

En ese contexto, se menciona la relación entre la consultora +Be —propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni— y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas junto a DirecTV Argentina.

Vínculos empresariales bajo la lupa

El escrito también detalla la existencia de relaciones comerciales entre distintas compañías que, al mismo tiempo, mantienen contratos con el Estado.

Según la presentación, este entramado podría configurar situaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en caso de comprobarse la existencia de intereses cruzados.

Los delitos que investiga la denuncia

De acuerdo al documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los hechos denunciados podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, Pagano solicitó a la Justicia que se abra una investigación formal y se ordenen medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades tanto de funcionarios como de empresarios involucrados.