Una diputada exlibertaria denunció a Manuel Adorni por una supuesta "casa de lujo" no declarada en un "country premium"

La tormenta que azota al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , no parece tener fin. Luego de la polémica por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti , en la comitiva oficial que acompañó al presidente a Nueva York y la filtración del vuelo privado con su familia a Punta del Este, una nueva denuncia golpeó las oficinas del funcionario. Se trata de una presentación por supuesto enriquecimiento ilícito que incluyó entre sus argumentos una propiedad de lujo sin declarar en un country bonaerense que pertenecería al vocero.

La denuncia corrió por cuenta de la diputada nacional Marcela Pagano, una de las excomulgadas de La Libertad Avanza que hoy se encuentra entre las más acérrimas detractoras del Gobierno y sus figuras. A través de sus redes, la legisladora cantó "piedra libre para Adorni" y aseguró que el jefe de Gabinete "no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium".

"No es un error administrativo, ¡recordemos que es contador público! ¿Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA", remató Pagano, que además anunció la ampliación de la denuncia por enriquecimiento ilícito que había presentado contra el funcionario por el viaje en avión privado que hizo con su familia a Punta del Este en el feriado de carnaval y por los contratos de la consultora de su esposa con empresas contratistas del Estado.

De acuerdo a la denuncia de Pagano, Adorni sería dueño de una propiedad en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros al noroeste de CABA.

El centro de la acusación radica en que ese inmueble no figura en la última declaración jurada del vocero presidencial ante la Oficina Anticorrupción, donde sí hizo mención al 50% de un departamento en Capital Federal adquirido con ingresos propios y el 100% de un departamento heredado en La Plata.

Manuel Adorni habló al término de la reunión con gobernadores El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la diputada Marcela Pagano. Archivo

Los papeles que vinculan a Adorni al country en Exaltación de la Cruz

Pese a no figurar en su declaración jurada, una copia de las expensas del Country Indio Cuá Golf Club reveló gastos en ese rubro por $699.637 a nombre de "Angeletti Bettina Julieta". La información, divulgada por Emiliano Russo en el diario Clarín, vincula directamente la propiedad a la esposa del jefe de Gabinete.

Al momento de publicar esta nota, ni el jefe de Gabinete ni su entorno contestó las consultas de MDZ. En ese sentido, solo una figura del ecosistema oficialista hizo alusiones públicas al tema. "Es una casa reformada... en un country de clase media. No es una MANSIÓN EN LA ISLA", manifestó la diputada libertaria Lilia Lemoine en sus redes.

Sin embargo, la denuncia de Pagano apunta contra la supuesta existencia "de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción".

Expensas Bettina Angeletti La foto de las expensas a nombre de la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, que difundió el periodista Emiliano Russo en redes. X (@EmilianoRusso77)

Los números que complican al jefe de Gabinete

En ese sentido, la legisladora de Coherencia señaló que las expensas del lote 380 del "country premium" -que cuenta con una cancha de golf, caballerizas, canchas de tenis y de fútbol- habrían comenzado a figurar en la administración del emprendimiento a nombre de Angeletti. "Sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes", manifiesta la denuncia.

Además, la presentación de Pagano especuló en función de lo publicado en sitios inmobiliarios que el valor de la propiedad podría rondar los US$149.875, con valores que oscilan entre US$129.000 y US$249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote. A eso se sumaría una cuota de ingreso situada alrededor de los $5.000.000.

Esas cifras chocan con el salario del jefe de Gabinete, que entre diciembre de 2023 y fines de 2025 cobró un salario que rondaba los $2.800.000. Luego del descongelamiento autorizado por el presidente en enero de 2026, el sueldo del vocero habría ascendido a los $4.500.000.

En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni reportó ahorros en el país de $2,4 millones y US$ 42.500, en ambos casos, en efectivo. Por otro lado, informó una cuenta bancaria en los Estados Unidos por US$6.220. A estos activos se suman bienes del hogar valuados en aproximadamente $ 3,6 millones.

Semanas atrás, al ser consultado por su vuelo privado a Punta del Este, el jefe de Gabinete aseguró que "pagó su proporcional" para viajar con "dinero familiar". En ese marco, el juez federal Ariel Lijo solicitó este jueves que la empresa con la que se contrató el vuelo aporte el recibo de esa operación para convalidar la afirmación de Adorni.

Según publicó ElDiarioAr, el viaje se realizó usando un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, que se contrató al operador Alpha Centauri. El valor de cada tramo es de 5800 dólares, pero quien abonó la factura (cuyo nombre todavía no se conoce) habría pagado, gracias a una oferta, 10.000 dólares.