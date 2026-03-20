En medio de la danza de nombres presidenciables, Alberto Fernández hizo una contundente declaración sobre una posible candidatura

Alberto Fernández habló sobre su actualidad en política y dejó en claro cuáles son sus aspiraciones de cara a las elecciones de 2027.

Atrapado en causas judiciales y en la mala imagen con la que terminó su gobierno, el expresidente Alberto Fernández comentó que continúa su "vida política", pero descartó "aspiraciones presidenciales".

"La vida política no a voy a dejar nunca porque nací haciendo política", indicó esta mañana en una entrevista con la AM 990. "Pero aspiraciones presidenciales y eso, no", remarcó el expresidente.

Las críticas de Alberto Fernández a Manuel Adorni En otro momento de la entrevista, Fernández indicó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue “muy cruel” al juzgar a los demás y dijo que pregonó “tanto” la moral que “cualquier desliz se vuelve en su contra”.

“El problema de Adorni es que pregonó tanto la moralidad que cualquier desliz se vuelve en su contra. Fue muy cruel juzgando a los demás”, sostuvo a la vez que remarcó: “Me da lo mismo si lo alquiló o se lo pagaron, judicialmente es igual. Ahora le aparece una casa en un country que nunca declaró. Para alguien que pregona y juzga tanto al otro, está en un problema”.

Manuel Adorni Captura de pantalla “Pobre se fue a deslomar a Estados Unidos”, ironizó Fernández, a la vez que dijo que “fue un viaje vergonzoso”, que durante su gestión “ningún familiar se subió al avión” y que “el argumento del costo marginal es cero es una estupidez”.