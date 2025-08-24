Paro en aeropuertos: ATEPSA retoma las medidas de fuerza y vuelven las cancelaciones de vuelos
El plan de protesta de ATEPSA continuará durante la semana con paros de hasta seis horas por día. Aerolíneas y low cost reportaron fuertes cancelaciones.
Este domingo continuó el plan de lucha impulsado por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que reclama una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales.
La medida se enmarca dentro de un esquema de paros que ya provocó la cancelación de casi 100 vuelos y complicó a más de 12.000 pasajeros en distintos aeropuertos del país. El cese de actividades se cumplirá en dos turnos: de 13 a 16 y de 19 a 22. Durante esas franjas horarias, no despegarán vuelos comerciales programados.
Te Podría Interesar
Reclamo salarial y críticas a las autoridades
Desde el sindicato insisten en la necesidad de una actualización de haberes y advierten que los trabajadores de navegación aérea deben operar con sistemas obsoletos y herramientas precarias. También cuestionan que en el último año no se haya convocado a una negociación seria con las autoridades.
En un comunicado, ATEPSA rechazó que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intenten responsabilizar a los empleados por los inconvenientes generados: “Sostenemos a diario el funcionamiento del sistema, no aceptamos que nos culpen por su falta de gestión”, expresaron.
El impacto en los aeropuertos
El último viernes, Aerolíneas Argentinas informó que debió suspender nueve vuelos, lo que afectó a más de 800 pasajeros. En total, las medidas sindicales ya acumulan casi un centenar de vuelos cancelados y más de 12.000 usuarios damnificados.
JetSmart reportó 15 vuelos interrumpidos, Latam 3 y Gol 2. La mayor parte de las cancelaciones fueron partidas nacionales (34) e internacionales (7), aunque también se vieron afectados 29 arribos.
Cómo sigue el cronograma de protestas
ATEPSA confirmó que el plan de lucha continuará con al menos cinco jornadas adicionales durante la semana, con paros de hasta seis horas por día.
Los próximos cortes de servicio serán:
-
Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17
Jueves 28 de agosto: de 13 a 16
Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22