A qué hora empieza el paro de controladores aéreos que perjudicará a miles de pasajeros este jueves

El paro de los controladores aéreos continúa generando fuertes complicaciones en los aeropuertos del país, afectando a los miles de pasajeros que planeaban viajar antes de las fiestas.

La segunda jornada de la medida de fuerza, convocada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ( Atepsa ), comenzó con demoras y cancelaciones masivas de vuelos. En ese contexto, recientemente, se dio a conocer que el Gobierno a evaluar la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria.

Precisamente, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, confirmó que la administración nacional está considerando esta medida para frenar la huelga, que ya ha generado un impacto significativo en la operatividad del transporte aéreo.

La conciliación obligatoria podría ser dictada por un período inicial de 15 días, con la opción de extenderse cinco días más. Durante este tiempo, las partes involucradas estarían obligadas a retomar las negociaciones bajo la supervisión estatal.

El paro de los controladores aéreos ha afectado a aproximadamente 24.000 pasajeros en su primera jornada, y la continuidad de la medida amenaza con extender los perjuicios a más viajeros entre este jueves y los próximos días.

La protesta, que se enmarca en una serie de reclamos laborales, incluye demandas de reincorporación de trabajadores despedidos, mejoras en las condiciones laborales y un cumplimiento más riguroso de los acuerdos establecidos en el convenio colectivo. Además, los controladores exigen mejoras en los refrigerios y una reevaluación de la complejidad operativa de los aeropuertos.

A qué hora comenzará el paro de controladores aéreos este jueves

En la segunda jornada de paro de controladores aéreos, Atepsa confirmó que la medida de fuerza se llevará a cabo de 16 a 19 horas. De esta forma, en ese rango, se verá afectada la autorización de despegues en todos los aeropuertos del país. La medida de esta jornada impacta exclusivamente a los vuelos con destino nacional (cabotaje).

Cuándo seguirá el paro de controladores aéreos