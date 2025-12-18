Paro de controladores aéreos: el Gobierno evalúa dictar la conciliación obligatoria en medio del caos en los vuelos

La segunda jornada de paro de los controladores aéreos provocó fuertes demoras y cancelaciones en todo el país.

La segunda jornada de paro de los controladores aéreos volvió a generar serias complicaciones en los aeropuertos de todo el país y dejó a miles de pasajeros varados, en un conflicto que el Gobierno sigue de cerca y que podría derivar en la aplicación de la conciliación obligatoria.

Qué planea hacer el Gobierno ante el paro En ese marco, y luego de la denuncia penal, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, confirmó que el Ejecutivo evalúa esa alternativa para frenar la medida de fuerza. “Estamos evaluando la conciliación obligatoria”, afirmó el funcionario en diálogo con Radio La Red, al referirse a las negociaciones en curso con el sector.

Cordero explicó que la conciliación obligatoria tiene un plazo inicial de quince días, con la posibilidad de extenderse por cinco días más. “Luego ya quedan las partes en libertad de acción y, por lo tanto, nosotros estamos tratando de ver hasta qué punto no pueden ponerse de acuerdo las partes”, detalló.

Según indicó, el equipo de la Secretaría de Trabajo se encuentra monitoreando de manera permanente las reuniones que se desarrollan tanto en la sede oficial como en otros ámbitos, con la expectativa de alcanzar un entendimiento que permita evitar mayores perjuicios para los usuarios del transporte aéreo.

controlador aereo controladores aereos 2 ATEPSA El conflicto ya afectó a unos 24 mil pasajeros en la jornada anterior y amenaza con prolongarse durante varios días. Los reclamos de los controladores aéreos incluyen la reincorporación de trabajadores despedidos, la revisión de condiciones laborales, el cumplimiento de aspectos del convenio colectivo de trabajo, mejoras en los refrigerios y una reevaluación de la complejidad operativa de los aeropuertos.