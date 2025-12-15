Conflicto aéreo: denuncian que el paro de controladores se debe a intereses políticos

Afirman que las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA son ilegítimas, responden a intereses políticos y buscan afectar los vuelos durante las Fiestas.

El conflicto con los controladores aéreos tras el anuncio del paro volvió a escalar en los últimos días, luego de que el sindicato ratificara un cronograma de medidas de fuerza para el mes de diciembre. Algunos sectores sostienen que estas acciones no responden a reclamos salariales ni a condiciones laborales, sino a intereses políticos personales de la conducción gremial.

La postura adoptada por ATEPSA es de carácter amenazante y extorsivo, ya que busca ejercer presión en un momento especialmente sensible del año, cuando aumenta de manera significativa el movimiento aéreo por las Fiestas de fin de año. En ese contexto, remarcaron que el objetivo central de su accionar es garantizar la normalidad de los vuelos y preservar la seguridad operacional.

La ruptura del diálogo y la implementación del paro Pese a la actitud por parte del gremio, continúan las negociaciones para destrabar el conflicto. La prioridad es evitar cualquier afectación a la operación aérea y a los usuarios del sistema aeronáutico en todo el territorio nacional.

Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con la audiencia virtual realizada el pasado 12 de diciembre. En ese encuentro, fuentes dicen que ATEPSA intentó dar por finalizada de forma unilateral la instancia de negociación que se encontraba en curso, con la intención de avanzar directamente hacia la implementación de las medidas de fuerza.