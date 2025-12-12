Anuncian un paro en el Hospital Posadas: residentes denuncian falta de pago

Los residentes del Hospital Posadas convocaron a un paro por 24 horas el miércoles 17. Denuncian que trabajan desde septiembre sin cobrar.

Los residentes del Hospital Posadas anunciaron un paro de 24 horas para el próximo miércoles 17 de diciembre, en respuesta a una situación que calificaron como “insostenible”: aseguran que hay profesionales de primer año que se encuentran prestando servicio desde septiembre sin percibir su salario y sin tener fecha estimada de cobro.

A través de un comunicado, la Asamblea de Residentes del establecimiento señaló que la decisión de realizar una medida de fuerza surge luego de múltiples reclamos por la pérdida del poder adquisitivo y por la falta de respuestas concretas a sus planteos.

También remarcaron que, mientras otros hospitales nacionales recibieron un incremento remunerativo del 60% financiado por el Ministerio de Salud, el Posadas quedó afuera de ese esquema.

En ese marco, insistieron en la necesidad de garantizar condiciones laborales equivalentes para todos los trabajadores que integran el sistema nacional de residencias, en línea con lo establecido por la Ley 27.796, que declara la emergencia en el régimen de formación sanitaria.

Los residentes advirtieron además sobre el deterioro general en sus condiciones de trabajo, tanto por la sobrecarga asistencial como por las guardias prolongadas en un contexto de inflación.