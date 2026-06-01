Abrirán los molinetes en la línea C de subte este martes tras el paro: en qué estación será

Luego del paro que afectó este lunes a la línea C del subte y complicó el traslado de miles de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires, este martes 2 de junio habrá apertura de molinetes en una de las estaciones más transitadas del recorrido. La medida comenzará a las 9.30 y permitirá viajar gratis por tiempo limitado.

Este martes abrirán los molinetes de la línea C del subte como medida de fuerza.

Los datos clave de la medida de este martes son:

El reclamo apunta a la reincorporación de Araceli Pintos, trabajadora despedida por Emova luego de denunciar una situación de acoso por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad que cumplía funciones en su lugar de trabajo.

Según denunciaron desde el espacio convocante, la empleada inició acciones judiciales para pedir la nulidad del despido y recuperar su puesto laboral. Además, cuestionaron a la empresa por presunto encubrimiento y falta de protección ante la denuncia presentada.

Cómo fue el paro que afectó a la línea C este lunes

La línea C permaneció paralizada durante gran parte de este lunes por una medida de fuerza impulsada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro.

El paro generó demoras y complicaciones para miles de pasajeros que debieron buscar medios de transporte alternativos, especialmente en las estaciones cabecera, donde se registraron largas filas para acceder a colectivos y otros servicios de transporte público.

El conflicto estuvo vinculado a denuncias por la presencia de asbesto en formaciones e instalaciones de la red de subtes. Desde el gremio señalaron que aún continúan circulando coches que contienen ese material, pese a compromisos previos para retirarlos de servicio.

“La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”, expresó el metrodelegado Néstor Segovia en redes sociales.