Se levantó el paro de colectivos en el AMBA: qué líneas vuelven a funcionar y por qué podría retomarse la medida

Después de cuatro días de paralización del servicio, los choferes de las líneas 159, 219, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 603, 619 y 707 decidieron levantar el paro que afectó a miles de pasajeros del norte y sur del conurbano bonaerense y parte de la Ciudad de Buenos Aires .

La medida, que comenzó el viernes 5 de diciembre , se sostuvo por más de 96 horas debido a que las empresas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) y Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA) abonaron solo el 50% de los salarios correspondientes a noviembre .

Los trabajadores reclamaban el pago completo de sus haberes y advirtieron que la situación económica de los conductores se volvió insostenible. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresaron en un comunicado:

“El salario es el esfuerzo diario con lo que hemos cumplido nuestras obligaciones laborales y constituye el sustento directo de nuestras familias. Motivo por el cual exigimos el inmediato pago del mismo, alertando que no podemos ni debemos continuar trabajando si no se cumple con este derecho esencial”.

Las 11 líneas que restablecieron el servicio este martes son:

159, 219, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 603, 619 y 707.

Estas unidades operan en zonas clave del AMBA, incluyendo tramos del norte y sur del conurbano bonaerense y sectores de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la retención de tareas había afectado a cientos de miles de usuarios.

Circulación parcial y posible regreso al paro

Según informaron desde el sector, los colectivos pertenecientes a MOGSM circularán hasta las 18 horas para evitar la caducidad del permiso de la línea. Sin embargo, advirtieron que, si pasado ese horario los choferes no reciben la totalidad de los salarios adeudados, retomarán el paro de manera inmediata.

La continuidad del servicio dependerá del cumplimiento salarial por parte de las empresas.

Por qué el paro se extendió más de 96 horas

El conflicto se agravó cuando las empresas informaron al Gobierno nacional que aplicarían un plan de pago desdoblado, al que calificaron como “excepcional y transitorio”, con el objetivo de “preservar la prestación del servicio y las fuentes de trabajo”.

Según detallaron, los salarios de noviembre serían abonados en dos pagos consecutivos, mientras que el medio aguinaldo de diciembre se pagaría en seis cuotas, debido a la “imposibilidad de afrontarlo de manera inmediata”.

Este esquema generó rechazo entre los trabajadores, que reclamaron el pago en tiempo y forma y denunciaron que no pueden continuar prestando servicio sin percibir su salario completo.