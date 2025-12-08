Paro nacional y protestas contra la reforma laboral mientras el Congreso inicia las sesiones extraordinarias
Los trabajadores estatales anticiparon protestas y un paro nacional para este martes 9 de diciembre, en rechazo al proyecto de reforma laboral.
Los trabajadores estatales confirmaron que se movilizarán durante las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación en las que se debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La convocatoria a protestas se conoció luego de la publicación del decreto que habilita las sesiones desde el 10 hasta el 30 de diciembre.
El objetivo de la protesta durante el debate de la reforma laboral
Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anticipó este lunes que las organizaciones gremiales se preparan para una fuerte presencia en las calles mientras avance el tratamiento legislativo. En diálogo con radio Splendid, detalló que existe un acercamiento entre las dos CTA y la Confederación General del Trabajo (CGT) para definir una estrategia común de rechazo a la iniciativa oficial.
“(Hugo) Yasky y (Hugo) Godoy hablaron con el triunvirato (cegetista) para llevar medidas en conjunto. Si se puede o no con la CGT, el día del tratamiento las dos CTA plantearon un paro y movilización, y vamos a estar en la calle resistiendo”, aseguró Catalano.
En este contexto, ATE nacional confirmó un paro nacional y movilización al Congreso para mañana, martes 9 de diciembre. La medida busca expresar el rechazo del sector público a los cambios propuestos en la legislación laboral.
Ese mismo día, el Consejo de Mayo dará a conocer su propia propuesta de reforma laboral. El dirigente Gerardo Martínez será quien represente a la conducción de la CGT en la presentación del proyecto alternativo.
La medida de fuerza anunciada por el Consejo Directivo Nacional de ATE alcanza a trabajadores de la Administración Pública Nacional, así como a empleados estatales de las administraciones provinciales y municipales de todo el país. Desde el gremio advirtieron que las protestas continuarán mientras el Congreso avance con el tratamiento del proyecto oficial.
Con un panorama sindical en tensión y negociaciones aún abiertas entre las centrales obreras, el debate parlamentario sobre la reforma laboral comenzará en un escenario marcado por marchas, paros y un fuerte clima de movilización social.