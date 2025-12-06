El Gobierno nacional se prepara para iniciar el jueves próximo el debate por la reforma laboral

El Gobierno nacional activará desde el jueves el tratamiento de la reforma laboral, con Adorni y Santilli al frente de las negociaciones con gobernadores.

El Gobierno nacional se alista para poner en marcha, desde el próximo jueves, el debate parlamentario por la reforma laboral en el marco de las sesiones extraordinarias recientemente oficializadas. La discusión, que se extenderá durante el verano, será uno de los ejes centrales del paquete legislativo que la Casa Rosada busca aprobar cuanto antes.

De acuerdo con información que manejan en Balcarce 50, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, será quien presida la Comisión de Trabajo y Previsión Social, una movida excepcional que refleja la decisión del Ejecutivo de impulsar sin demoras la llamada “modernización” del sistema laboral promovida por el presidente Javier Milei.

Aunque en el oficialismo reconocen que las voluntades para aprobar las reformas son menores a las que cosechó el Presupuesto 2026, insisten en que la apuesta es avanzar igual. “El Presupuesto siempre es más sencillo. Las reformas son más profundas y de efecto duradero”, admitió un legislador libertario al evaluar el escenario.

Gobierno nacional y el diálogo con gobernadores Para sumar apoyos, Milei encomendó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, intensificar el diálogo con los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. A la par, Bullrich y el titular de Diputados, Martín Menem, coordinan movimientos en ambas cámaras. “Estamos ordenadísimos, un régimen casi militar”, bromeó un funcionario al describir el nivel de disciplina interna.

La reforma fue elaborada por un equipo que integran los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, junto a los secretarios María Ibarzábal, Carlos Guberman y Julio Cordero, además del asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de ARCA, Juan Pazo. En la Casa Rosada la consideran una de sus prioridades más intensas.