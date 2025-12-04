Reforma laboral: Patricia Bullrich adelantó detalles de las negociaciones en el Congreso

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , afirmó que “ya están comenzando” las negociaciones en la Cámara alta para aprobar la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. También adelantó que ese proyecto y el Presupuesto 2026 serán las prioridades del oficialismo.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar, y sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar”, dijo en Radio Rivadavia. “Tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”.

Según confirmaron distintas fuentes legislativas, el oficialismo buscará avanzar en diciembre con la reforma laboral y el Presupuesto. Quedarán en segundo plano el nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la de Inocencia Fiscal.

Bullrich ratificó que la iniciativa laboral ingresará por el Senado y sostuvo que su aprobación permitirá “devolverles a los argentinos la posibilidad de conseguir un trabajo formal”. Agregó que ese objetivo “no se va a lograr de un día para el otro”.

La senadora también reconoció “un desentendimiento” inicial con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, durante la jura de los legisladores. Pero remarcó que su tarea al frente del bloque oficialista “no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticiparon los detalles del proyecto de reforma del Código Penal.

“Las cosas ahora van a cambiar en el Senado porque nosotros somos una mayoría importante”, señaló. “Vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que ir para adelante y no meternos en estos temas”, dijo sobre su vínculo con Villarruel.

Bullrich descartó conflictos con el kirchnerismo, que ya anticipó su rechazo a la reforma laboral. “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo”, aseguró. “No hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”.

Consultada por la sucesión en el Ministerio de Seguridad, Bullrich destacó a su reemplazante, Alejandra Monteoliva. “Es una gran profesional y va a hacer todo muy bien”, dijo, y valoró “la continuidad en la forma de hacer las cosas”. Añadió que Monteoliva “ya estaba sobre todos los planes, las políticas y las estrategias que el ministerio tiene” y que no deberá “empezar de cero”.

Patricia Bullrich apuntó contra el Chiqui Tapia

Sobre las investigaciones en la AFA y los vínculos de Claudio “Chiqui” Tapia con la financiera Sur Finanzas, Bullrich afirmó que “la Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”.

Recordó que desde su cartera “hace bastante tiempo hemos mandado denuncias por inconducta ante la FIFA” y subrayó: “Ya hay una investigación en marcha y cuando entra la Justicia nosotros nos corremos porque eso es lo correcto”.