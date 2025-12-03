La dura crítica de ATE Mendoza: "No sirve una inflación del 2% si no tengo para comer"

El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho , y la secretaria adjunta, Adriana Iranzo , fueron entrevistados en MDZ Radio y alertaron sobre el impacto de la proyectada reforma laboral nacional, basándose en lo que definen como la experiencia precursora y negativa ya implementada en la provincia. Además, cuestionaron duramente al Gobierno provincial por los aumentos salariales y por haber obviado compromisos como el pase a planta, el cambio de régimen de los licenciados en enfermería y el pago del retroactivo.

El secretario general sostuvo que el gobierno actual continúa una línea de desmantelamiento del sector público. "Ninguno de los gobiernos ni los gobiernos anteriores kirchneristas ni los gobiernos actuales han ayudado a los trabajadores", afirmó, al destacar los despidos en el sector estatal. "Si nosotros tenemos en este momento 60.000 despidos en la República Argentina de trabajadores estatales que han estado trabajando en negro es porque el gobierno kirchnerista no los puso en planta cuando los tenía que poner", explicó. En ese sentido, reveló: "Hoy día se anunciaron 28.000 despidos más". Explicó que esto se traduce en una pérdida de servicios esenciales para la población: "Vos te vas a un ANSES hoy en día y tenés una cola de dos cuadras, pero hay una sola persona atendiendo, porque los otros cuatro fueron echados, por decir algo".

En cuanto a la realidad provincia, Macho exigió la reapertura de paritarias. "El mismo gobierno al no haber arribado a un acuerdo con ATE, que es el de mayor representación, quería que acordáramos un aumento ínfimo, que no llegaba a los 6 mil pesos. El Gobierno impuso un aumento por Decreto y fue ínfimo. Los salarios quedaron por debajo de la línea de pobreza. Hay enfermeros por debajo de los 700 mil pesos. El Gobierno provincial ignoró el pase a planta, también el cambio de régimen de los licenciados en enfermería. Le exigimos la reapertura de paritarias en forma inmediata y una recomposición salarial. Tener salarios dignos para poder llegar a fin de mes", dijo Macho.

Roberto Macho aseguró que Mendoza ha funcionado como campo de prueba. "Nosotros en Mendoza hemos sido la prueba. Cornejo hizo la prueba, ahora se está llevando a nivel nacional, nosotros ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo", afirmó, refiriéndose a cambios en las indemnizaciones: "recortarte las indemnizaciones si vos trabajaste 35 años, ahora te reconozco 2. Es más, el 50% y encima te lo pago en cuotas". Alertó que la reforma perjudicaría al 40% de la población argentina, tanto estatal como privada.

Uno de los puntos más críticos, según el dirigente, es la modificación en la compensación de horas extras. "Ahora quieren crear horas de recargo, tanto en lo privado como en el resto del Estado. ¿Qué quiere decir? Que vas a poder trabajar, aparte de las 40 horas semanales que estamos trabajando, vamos a trabajar hasta 60 o 70 horas semanales, no te las van a pagar, te las van a devolver, siempre y cuando el patrón quiera y pueda". Calificó este sistema como "esclavo" y recordó: "Eso se dejó de utilizar en la década del 48, si no mal recuerdo". Ilustró el riesgo con un ejemplo concreto: "¿Vos crees que a vos te gustaría que, obviamente que no, pero que tuviera un accidente tu hijo y que te lo operara un cirujano que lleva 22 horas despierto? Eso es lo que está planteando el gobierno".

Iranzo coincidió en calificar la reforma como un retroceso: "Hemos retrocedido 70 años el tipo de reforma laboral que quiere implementar". Señaló que el modelo se exporta desde la provincia: "la ley antipiquetes salió de acá. Ahora la reforma laboral la quiere sacar de acá".

Análisis del contexto político y social

Al ser interrogados sobre el apoyo electoral al actual gobierno, Macho analizó: "Yo creo que los contextos sociales cambian". Consideró que hubo un voto de rechazo a la situación anterior: "la sociedad apoyó a Milei. Bien, apoyó la derecha, pero no sé si apoyó estos cambios. Porque si vos le decís a la sociedad, 'anda y vota para que el enfermero siga cobrando 700 mil pesos', que es el mismo que te ayudó en la pandemia, no sé si va a ir un mendocino a votar eso. Lo que pasa es que también muchas veces fue seducido a un voto castigo al no querer lo anterior". Y reflexionó sobre la realidad económica: "a mí no me sirve de nada tener una inflación del 300%, pero a mí no me sirve de nada tener una inflación del 2%, del 3% si no tengo con qué comer. Eso nosotros lo tenemos que poner sobre la mesa".

Denunció la precariedad en la provincia: "En el Estado provincial hay 3.000 trabajadores en negro, 3.200 más o menos". Sobre estos "prestadores", explicó: "¿de qué le sirve un prestador que Milei haya bajado la inflación a un 3% si cobra 648.000 pesos, con 45 horas de trabajo semanales? Si tiene dos laburos, de nada le sirven". Cuestionó las estadísticas oficiales: "Y esta inflación del 2% es una inflación totalmente mentirosa. A ver, la luz te subió, el agua te subió, el combustible te subió". "No podemos tener enfermeros cobrando 700 mil pesos. Esta política de hambre que lleva adelante el gobernador Cornejo y en particular en el Ministerio de Salud lo único que logra es que renuncien cualquier cantidad de profesionales en Mendoza y bajar la calidad de atención. Los únicos que estamos pagando el ajuste somos los trabajadores. Es una política de hambrear a los trabajadores para imponer una reforma laboral", denunció el gremialista.

En este sentido, los dirigentes señalaron que en el sector de la salud de Mendoza se cobran "los salarios más bajos del país". Iranzo criticó políticas específicas en salud: "Cerró la carrera de licenciados en enfermería donde se jerarquizaba la profesión… y hoy día quiere generar esta carrera de emergentología de nueve meses para generar mano de obra barata… disminuye la mano de obra de excelencia para atender a los mendocinos".

Privatización y el rol sindical

Macho denunció un proceso de privatización encubierta: "Hoy se anunciaron 28.000 despidos más. El problema de esto es la falta de servicio que tiene la población". Afirmó que la estrategia es el vaciamiento para justificar la entrada de privados: "¿Viste lo que pasó en el Perrupato que decían que había explotado la caldera?... No fueron trabajadores estatales, yo te aviso. Fueron trabajadores de una empresa privada... y tuvieron que venir los trabajadores del Estado a apagar el incendio". Detalló: "casi el 10% del Estado provincial en el sector de la salud y el 25% en la administración pública provincial están privatizados, no son estatales".

Respecto a la acción gremial, detalló la resistencia: "para impedir todo este tema de la reforma laboral, hemos hecho 10 paros y 3 movilizaciones donde llenamos la explanada de la Casa de Gobierno. Sí tres veces y no le importan 3000, 4000 trabajadores diciéndole no a la reforma laboral". Relató la falta de diálogo: "Hacen las presentaciones judiciales. Pedís sentarte en una mesa a dialogar y no te dan ni cinco de importancia, ni siquiera se sientan. Bien, y vos decís 'entonces, ¿a qué tengo que volver? Al piquete. No me queda otra'. Lamentablemente, la misma coyuntura te está llevando a esto".

Iranzo, por su parte, denunció persecución: "yo hoy estoy con una probation por pedir salario digno… Yo he sido llevada presa porque pedí para los trabajadores… Hoy piso la calle y voy presa dos años".

Al despedirse, Roberto Macho hizo un último llamamiento: "Espero que el gobierno reflexione. Abra las paritarias y dé aumentos salariales como corresponde y no implemente una reforma laboral brutal en contra de los trabajadores".