Anuncian un paro nacional de estatales para cuando se trate la reforma laboral

ATE, el sindicato de trabajadores estatales, confirmó que realizará un paro cuando el proyecto impulsado por el Gobierno llegue al Congreso.

ATE se adelantó y ya anunció un paro ante la presentación de la reforma laboral que todavía no tiene fecha.

El sindicato ATE ratificó este jueves su decisión de convocar a un paro nacional para el momento en que se debata la reforma laboral en el Congreso. La medida de fuerza ya está definida y se concretaría en diciembre si el proyecto avanza en ese mes, aunque existe la posibilidad de que el tratamiento legislativo se postergue hasta febrero de 2026.

¿Cuándo hará paro ATE por la reforma laboral? El gremio que representa a los trabajadores estatales confirmó que la medida de fuerza se realizará cuando el proyecto de reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei ingrese al tratamiento parlamentario. Si bien se prevé que esto ocurra en diciembre, la fecha definitiva dependerá del cronograma legislativo, que podría extenderse hasta febrero del próximo año.

¿Qué reclama ATE en las negociaciones paritarias? Además del anuncio de paro, ATE denunció la falta de avances en la paritaria de estatales nacionales. En un comunicado, el sindicato advirtió que "concurrir a una paritaria sin ofrecimiento es apostar al conflicto", en referencia a la actitud del Gobierno nacional durante las negociaciones.

La paritaria de la Administración Pública Nacional (APN) pasó a un cuarto intermedio después de que las autoridades gubernamentales asistieran a la mesa de negociación sin presentar una propuesta salarial concreta para los trabajadores del sector.