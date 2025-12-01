El dólar blue pegó un salto mientras el Gobierno acelera la reforma laboral

Mientras el Gobierno nacional termina de redactar la reforma laboral que presentará próximamente en el Congreso y mientras se confirman algunos detalles y apoyos respecto del tratamiento del Presupuesto 2026, el dólar dio una buena noticia al no registrar cambios desde el viernes.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del último cierre. Así, comenzó el último mes del año sin movimientos y en calma, al menos por ahora.

De esta manera, la divisa norteamericana comenzó la semana estable y sin variar en relación a su precio. Durante la última semana de noviembre alcanzó un máximo de $1.480.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1425 para la compra y $1445 para la venta, con una suba de 0,71% en la jornada. Esto quiere decir que el paralelo aumentó unos $10 respecto del cierre del día viernes y así acortó un poco más la brecha con el oficial.

El dólar oficial no se mueve.

El dólar mayorista cerró en $1.451, aumentó 0,1% y quedó a 60 pesos del techo cambiario (hoy en $1.511,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cae 0,04% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) hace lo mismo y se ubica en $1.514,4 (-0,09%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.314 millones.