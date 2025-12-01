El dólar blue pegó un salto mientras el Gobierno acelera la reforma laboral
El dólar oficial se quedó quieto, pero el dólar blue levantó la perdiz este lunes en el arranque de una semana importante.
Mientras el Gobierno nacional termina de redactar la reforma laboral que presentará próximamente en el Congreso y mientras se confirman algunos detalles y apoyos respecto del tratamiento del Presupuesto 2026, el dólar dio una buena noticia al no registrar cambios desde el viernes.
En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del último cierre. Así, comenzó el último mes del año sin movimientos y en calma, al menos por ahora.
De esta manera, la divisa norteamericana comenzó la semana estable y sin variar en relación a su precio. Durante la última semana de noviembre alcanzó un máximo de $1.480.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.
El salto del dólar blue
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1425 para la compra y $1445 para la venta, con una suba de 0,71% en la jornada. Esto quiere decir que el paralelo aumentó unos $10 respecto del cierre del día viernes y así acortó un poco más la brecha con el oficial.
El dólar mayorista cerró en $1.451, aumentó 0,1% y quedó a 60 pesos del techo cambiario (hoy en $1.511,48).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cae 0,04% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) hace lo mismo y se ubica en $1.514,4 (-0,09%).
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.314 millones.