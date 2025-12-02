Oficializan la salida de Bullrich y nombran a Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad

El Gobierno concretó el cambio de titular en Seguridad tras aceptar la renuncia de Bullrich y nombrar a Monteoliva.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un recambio en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Mediante el Decreto 2.746/2025, publicado en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de la doctora Patricia Bullrich a ese cargo, y se designó en su reemplazo a la magíster Alejandra Susana Monteoliva, con efecto a partir del mismo día.

Bullrich dejó su lugar a Monteoliva El acto administrativo, firmado por el presidente de la Nación, invoca el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional como sustento legal para efectuar los cambios en el Gabinete. En su artículo 1°, el decreto consigna la aceptación de la renuncia presentada por Bullrich, quien tenía a su cargo el área de Seguridad desde el inicio de la actual gestión de gobierno.

La norma, en su segundo artículo, expresa un agradecimiento formal a la funcionaria saliente por los servicios prestados durante su gestión al frente de la cartera.

El artículo 3° del decreto designa como nueva titular del Ministerio de Seguridad a Alejandra Susana Monteoliva, quien asumirá el cargo a partir del 2 de diciembre. Monteoliva cuenta con una trayectoria en el ámbito de la gestión pública y antecedentes en temas vinculados a la seguridad interior.

El acto fue comunicado oficialmente este lunes a través del Boletín Oficial, como establece la normativa para los nombramientos de altos funcionarios del Poder Ejecutivo.