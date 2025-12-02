Oficializan la salida de Bullrich y nombran a Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad
El Gobierno concretó el cambio de titular en Seguridad tras aceptar la renuncia de Bullrich y nombrar a Monteoliva.
El Gobierno nacional oficializó este lunes un recambio en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Mediante el Decreto 2.746/2025, publicado en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de la doctora Patricia Bullrich a ese cargo, y se designó en su reemplazo a la magíster Alejandra Susana Monteoliva, con efecto a partir del mismo día.
Bullrich dejó su lugar a Monteoliva
El acto administrativo, firmado por el presidente de la Nación, invoca el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional como sustento legal para efectuar los cambios en el Gabinete. En su artículo 1°, el decreto consigna la aceptación de la renuncia presentada por Bullrich, quien tenía a su cargo el área de Seguridad desde el inicio de la actual gestión de gobierno.
Te Podría Interesar
La norma, en su segundo artículo, expresa un agradecimiento formal a la funcionaria saliente por los servicios prestados durante su gestión al frente de la cartera.
El artículo 3° del decreto designa como nueva titular del Ministerio de Seguridad a Alejandra Susana Monteoliva, quien asumirá el cargo a partir del 2 de diciembre. Monteoliva cuenta con una trayectoria en el ámbito de la gestión pública y antecedentes en temas vinculados a la seguridad interior.
El acto fue comunicado oficialmente este lunes a través del Boletín Oficial, como establece la normativa para los nombramientos de altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
Con este decreto, el Poder Ejecutivo formaliza el primer cambio en la titularidad del Ministerio de Seguridad desde el comienzo del mandato presidencial en curso.